ロサンゼルス発のデニムブランド【MOTHER】から、日本別注モデルとして「dodger ankle」と「rambler zip ankle」が新登場!第三弾となる今回は、メンズライクなワイドシルエットがキュートな「dodger ankle」と美脚ストレートデニム「rambler zip ankle」の2型をピックアップ。どちらも10月に発売いたします。













































dodger ankle

Price¥42,900

No. 3810600248



MOTHERのプレミアムライン“MOTHER SUPERIOR”から23FW PREコレクションに初登場した人気モデル「dodger ankle」の日本別注です。100%コットン素材を使用したゆったりとしたストレートワイドレッグで、アンクル丈とハイウエストが特徴です。野暮ったくならないように考え抜いて作られたシルエットにもMOTHERのこだわりを感じられます。美しいブルーウォッシュになるようにセミリジットのデニムに全体的に色落ちを施したこのデニムは硬いので、慣れるまで時間がかかりますが、履けば履くほど味がでるデニムです。ニットと合わせてメンズライクでラフな着こなしが可能で、この冬イチ押しの注目デニムです。











































Rambler zip ankle

Price¥39,600

No. 3810600249



ワイドなストレートレッグ、ジップフライ、きれいなアンクル丈が特徴のハイウエストデニムです。「rambler zip ankle」はコレクションに時々登場していますが、改めて履いた時に私たちは惚れ直しました。型がきれいなのはもちろん、どんな体型の人でも美しく履きこなせるパーフェクトデニムです。美しいブルーの褪せたウォッシュ加工が絶妙なwe the animalsという生地をチョイスし、23FW Mainコレクションの日本別注として登場。



MOTHER HISTORY



MOTHERは、デニム業界で豊富なセールス経験を持つLela Becker/リラ・ベッカーと90年代後半にGAPの1969jeansのデザインを任され数々のヒットデニムを生み出してきたデザイナーのTim Kaeding/ティム・カーディングによって2010年に始動したLA発のデニムブランド。二人の専門知識とデザイン美学を組み合わせて生まれたMOTHERは、3軸から構成されており、年間を通して販売されるシンプルで普遍的なデザインの定番デニムを集めた「ベーシックコレクション」と、インラインとして展開する「シーズンコレクション」。この2ラインに加え、社会団体やファッションアイコンとして活躍するスーパーモデル等と共同制作する「コラボレーションコレクション」。もしくは、70‘Sヴィンテージのような雰囲気のデザイン性の高いフレアデニムや職人技が光る手の込んだ刺繍デニムなどユーモアとポップさをプラスしMOTHER独自の世界観を表現した「カプセルコレクション」のどちらかを発表しています。ストレッチの効いた柔らかくて肌馴染みの良い素材感やクセになる履き心地、ボタンやステッチなど細部にまでこだわったデザインやヒップや脚など身体のラインが綺麗に見えるように計算されたシルエットに定評があり、デビューからわずか1ヶ月足らずで世界中の多くのデニムラバーから愛され支持されてきました。ブランドネームのMOTHERには、あらゆるジーンズのマザー(母)という意味が込められています。







