［Hamee］

～Hamee全店で3月2日(木)より先行予約開始～



スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証プライム3134）は、女性向けスマホアクセサリーブランド「salisty（サリスティ）」より、AirPods Pro(第1世代/第2世代)対応「マットカラー耐衝撃ケース」をHamee全店で2023年3月2日(木)より先行予約開始、4月中旬より順次販売します。

※販売開始日は納品状況により前後する場合がございます。







■スマホケースとAirPodsケースのお揃いコーディネートが楽しめる！

本製品は、「salisty」で人気のマットカラー耐衝撃スマホケースのAirPods Pro(第1世代/第2世代)対応ケースです。マットな質感にデザインされたゴールドのラインとSロゴ、そしてカラビナの組み合わせにより、女性らしい上品な印象を与えながらも、ラフに使える耐衝撃性を備えています。



カラーは、同シリーズのiPhone14シリーズ用ケースのカラー展開に合わせて「コーラルレッド」「スモーキーブラウン」「グレージュ」「パウダーブルー」の4色展開です。スマホケースとお揃いで合わせると、統一感のあるコーディネートを楽しむことができ、ファッションアイテムとしても活躍できるAirPodsケースです。



商品の詳細はこちら：https://salisty.jp/blogs/news/2023-03-01



【製品概要】

商品名：salisty マットカラー耐衝撃 AirPods Proケース

対応機種：AirPods Pro（第1世代) /AirPods Pro（第2世代）

色展開：グレージュ、パウダーブルー、コーラルレッド、スモーキーブラウン

価格：2,200円（税込2,420円）



商品のご購入はこちら： https://salisty.jp/search?q=41-949375+OR+41-949382+OR+41-949399+OR+41-949405&type=product

※2023年3月2日(木)10時より購入ページ公開



【製品特徴】

・マット×ゴールドの女性らしいデザイン

ケース表面のマットな質感に、フチやカラビナのゴールドが上品に映えるデザインです。



・安心の耐衝撃性

女性らしい上品なデザインでありながら、ラフに使える耐衝撃性。人気のスマホケースと同じく、

本商品もTPUとポリカーボネートのハイブリッド構造で安心の耐衝撃性です。



・カラビナ付き

不意の落下をふせぐカラビナ付き。バッグやベルトループに簡単に取り付けが可能なので、

ミニバッグの外側に付けてコーディネートのアクセントとして使うのもおすすめです。



・カラーは4色

マットカラー耐衝撃ケースやスマートフォンリングと合わせてコーディネートを楽しめます。



・ケースを付けたまま充電可能

ケーブル、ワイヤレス充電どちらにも対応。ケースをつけたままでも充電ランプの確認ができます。

※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。



・AirPods Pro第2世代に対応したスピーカーホール付き

AirPods Pro第1世代/第2世代ともに快適に使用できる設計です。



【製品仕様】

サイズ：約縦7.4×横5.0×厚2.7cm

重量：約26g

主素材：ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金

付属品：カラビナ

カラビナ：約縦2.6×横2.6cm



■salisty（サリスティ）とは







日々たくさんのシーンを過ごす大人の女性たちへ。

salisty（サリスティ）は、「毎日のひとつひとつの出来事を、自分らしく謳歌したい」と願う素敵な大人女性の魅力をさりげなく引き立て、等身大の自分を表現するためのモバイルアクセサリーブランドです。

https://salisty.jp/



【salisty公式SNSアカウント】

Instagram（@salisty_official）：https://www.instagram.com/salisty_official



【パートナー企業募集中】

salistyは、日々忙しい大人女性にとって、「ここちよく、美しく、自分を楽しむ」きっかけとなるような商品やサービスをお届けしたいと考えています。

大人女性の毎日に、心のうるおい時間をお届けできるようなコラボをしませんか？



お問い合わせはこちら

https://salisty.jp/pages/co-ceation



【販売店舗】

salisty公式オンラインストア：https://salisty.jp/

Hamee本店：https://www.strapya.com/collections/salisty

Hamee 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/keitai/c/0000006480/

Hamee Amazon店：https://www.amazon.co.jp/salisty

他 Hamee運営ECサイト（通販サイト）および、雑貨店、家電量販店をはじめとした小売店にて販売



【Hamee公式メディア】

Hamee fun：https://hameefun.jp

note ：https://note.com/hamee_831_

twitter ：https://twitter.com/Hamee_831

Facebook：https://www.facebook.com/hamee831/



【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】（ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ： Hamee（ハミィ）株式会社 （東証プライム 証券コード： 3134 ）

設立 ： 1998年5月

代表者 ： 代表取締役社長 水島 育大

所在地 ： 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ： EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-15:16）