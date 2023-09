[株式会社サザビーリーグ]

ーSTATE OF ESCAPE は大規模な山火事被害を受け被災者を支援しますー







このたびの米国ハワイ州マウイ島で発生した火災により、お亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。



先日発売されたアーティストコラボレーションシリーズ第3弾は、先祖代々ハワイ島に深く根ざし、精神的なつながりを持つアーティストTaina Larot タイナ・ラロット 。このコラボレーションを実現するために私たちがタイナとともに行ったプロセスは、想像を超える感動をもらい、私たちはハワイに抱かれ、刺激を受けました。

オーストラリア出身ブランドの私たちは火災の悲しみをよく知っています。



今回ステート オブ エスケープは、壊滅的なマウイ島の山火事で被災された方々への連帯と支援として、Taina Larot X State of Escape日本公式サイト売り上げの10%をThe Hawai’i Community Foundation(ハワイコミュニティ財団)が設立したThe Maui Strong Fund(マウイストロング基金)に寄付いたします。



被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申しあげます。



【今回の寄付について 】

・寄付対象商品:Taina Larot × STATE OF ESCAPE コラボレーションシリーズ

https://stateofescape.jp/shop/stateofescape/item/list/category_id/53

・寄付期間:~2023 年 11 月 30 日 (木)

・寄付先:The Maui Strong Fund https://www.hawaiicommunityfoundation.org/

(ハワイ州やマウイ郡が案内する 2 つの基金の 1 つです



お問い合わせ先:サザビーリーグ 03 5412 1937



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-20:40)