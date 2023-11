[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、本日2023年11月13日に新作アプリゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』(以下、シャニソン)にて、事前ダウンロードを開始したことをお知らせいたします。



さらに、事前登録者数最終目標41.2(シャイニー)万人を突破いたしました!

事前登録キャンペーンの達成を記念し、ガシャ10連分の「プラチナプロデュースアイドルガシャチケット」をプレゼント!



正式サービス開始はいよいよ明日11月14日(火)の午後以降を予定!

プロデューサーのみなさま、ぜひ事前ダウンロードの上、正式サービス開始をお待ちください!





▼事前ダウンロードはこちらから!

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1669389369?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolorsprism

・DMM GAMES

https://dmg-shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/



※事前ダウンロード期間はサービス開始準備中となる為、メンテナンスを実施予定です。

※メンテナンス中はゲーム内にアクセスができないため、ご注意ください。

※事前ダウンロードおよびサービス開始日程は予告なく変更または延期になる場合がございます。



事前登録者数41.2(シャイニー)万人突破!











シャニソンの事前登録者数が41.2(シャイニー)万人を達成しました!

41.2万人達成を記念してガシャ10連分の「プラチナプロデュースアイドルガシャチケット」のプレゼントが決定!



たくさんのご登録ありがとうございました!事前登録キャンペーン達成記念のプレゼントはシャニソン正式サービス開始後、ゲーム内の「プレゼントボックス」にて配布予定です!



また、プラチナプロデュースアイドルガシャチケットにて入手可能な★3プロデュースアイドルのガシャ演出はシャニソン公式X(旧:Twitter)にて公開中です!

ぜひチェックしてくださいね!



▼シャニソン公式X(旧:Twitter)はこちら

https://twitter.com/imassc_prism





事前登録キャンペーンの詳細は事前登録特設サイトをご確認ください。

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/preregistration/



※内容は予告なく変更となる場合がございます。





『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは







この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。



アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム』



芸能事務所『283(ツバサ)プロダクション』のプロデューサーとして、

個性豊かな28人のアイドルたちと日々を過ごし、

レッスンやお仕事を通して彼女たちを成長させていくアイドルプロデュースゲーム。

あなたは、自ら育てたアイドルたちを新たなステージへと送り出し、

リズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。



現在、 事前ダウンロードを実施中。

11月14日(火)の正式サービス開始まで楽しみにお待ちください。



<権利表記>

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



