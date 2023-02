[Hamee]

iFace公式オンラインストアで3月1日(水)から先行予約開始



スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島 育大、証券コード:東証プライム3134)は、世界累計販売数2,500万個(2022年3月末時点)のスマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」から、「iFace Look in Clear Lollyケース」の3種類の新色を2023年3月1日(水)より先行予約開始、4月下旬より順次販売開始します。

※販売開始日は納品状況により前後する場合がございます。







■きれい色のバイカラーが映える!おしゃれ可愛い3種類のLolly(ロリー)

このたび、グラデーションカラーが印象的なiFace Look in Clear Lollyケースに、大人っぽいヴァイオレットを合わせた「ピーチ/ヴァイオレット」と「ヴァイオレット/サファイア」、甘い色合いの「レモン/ストロベリー」の全3種類が仲間入りしました。



明るいカラーと透明感で、まるで2層のカクテルのようなスマホケース。衝撃吸収性が高いTPU素材を採用し、スマホをしっかりと保護してくれるほか、くびれと適度な厚みで持ちやすい設計です。



iFace Look in Clear Lollyケースは、大人っぽい組み合わせのカラーから、ポップで可愛いキャンディカラーまで、幅広い世代の方が楽しめる豊富なカラーバリエーションでお届けします。



商品の詳細はこちら:https://jp.iface.com/tech/news/20230228









【製品概要】

商品名:iFace Look in Clear Lollyケース

対応機種:iPhone14 / iPhone14Pro / iPhone13 / iPhone13Pro / iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone8 / iPhone7 / iPhoneSE(第2世代・第3世代) / iPhone11 / iPhoneXR

色展開:ピンク/ヴァイオレット|レモン/ストロベリー|ヴァイオレット/サファイア

価格:3,000円(税込3,300円)

ご購入はこちら:https://jp.iface.com/tech/products/case_lookinclear_lolly?id=41-951873



【製品特徴】

・ドット加工で密着痕を防ぐ

・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい

・ストラップホール付き

・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能

※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。



【製品仕様】

8/7/SE(第2/第3世代)用:約縦15.0×横7.5×厚1.1cm、重量約32g

12/12Pro用:約縦15.8×横8.0×厚1.1cm、重量約31g

13用:約縦15.8×横7.9×厚1.1cm、重量約32g

13Pro用:約縦15.8×横7.9×厚1.1cm、重量約31g

11/XR用:約縦16.3×横8.4×厚1.2cm、重量約36g

14用:約縦15.8×横7.9×厚1.3cm、重量約31g

14Pro用:約縦15.9×横7.9×厚1.4cm、重量約31g

ストラップ使用:可

主素材:TPU

保証:有(30日間)



■iFace(アイフェイス)とは







『もっと自由に、なりたい自分になろう』

iFaceはあなたらしさを応援する、モバイルアクセサリーブランドです。



耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインやカラーバリエーションを揃えたケースを始め、スマホリング、ストラップや、AirPodsケースなどモバイルアクセサリーを幅広くラインナップ。



どんなスタイルでも、 どんな時にも、あなた自身を楽しめるように。

iFaceは『好きに』夢中に、あなた自身を楽しめるプロダクトを提供します。



いつだって、アナタのそばに。

By Your Side, iFace

https://jp.iface.com/tech/



【iFace 日本公式SNSアカウント】

Twitter(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



【販売店舗】

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech

Hamee本店:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店:https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Yahoo!ショッピング店、au PAY マーケット店等、Hamee運営ECサイト(通販サイト)にて販売



【Hamee公式メディア】

Hamee fun:https://hameefun.jp

note :https://note.com/hamee_831_

twitter :https://twitter.com/Hamee_831

Facebook:https://www.facebook.com/hamee831/



【Hamee(ハミィ)株式会社 概要】( URL:https://hamee.co.jp )

会社名 : Hamee(ハミィ)株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 : 1998年5月

代表者 : 代表取締役社長 水島 育大

所在地 : 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 : EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-13:46)