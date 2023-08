[一般社団法人Tリーグ]



ノジマTリーグ 2023-2024シーズン公式戦、8月19,20日の開催に関しまして、会場情報等をお知らせいたします。



【イオンレイクタウンmori】

8月19日(土)12:00 京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川

8月19日(土)17:00 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 九州アスティーダ

8月20日(日)14:00 T.T彩たま vs 岡山リベッツ

※チケット完売のため、当日券の販売はございません。

2階などの上からの観戦、コート周りの空きスペースは観戦無料でご覧頂けます。



■会場住所・アクセス等:https://www.aeon-laketown.jp/mori/access/

■8月20日タイムスケジュール、イベント、注意事項等

https://tleague.jp/team/tt-saitama/news/detail.php?id=2848





【小松総合体育館】

8月19日(土)14:00 金沢ポート vs 琉球アスティーダ

8月20日(日)13:00 金沢ポート vs 木下マイスター東京



■会場住所等:https://komatsu-ccf.com/sports/general_gymnasium/

■駐車場のご案内:https://twitter.com/kanazawaport/status/1692403383980945739



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-09:46)