[株式会社STARBASE]

TOYOTA×ストリートファイター6スペシャルコラボが実現!!





株式会社STARBASEがトヨタ自動車株式会社と立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.(以下、DYTD)』は、今週日本で初開催されるEsportsの祭典「DreamHack Japan」への参加が決定。 「TOYOTA GAMING SPOT」と題し、DYTDのアイコンカーとなっているハイエースとストリートファイター6とのスペシャルなコラボが実現!!







ハイエースの中で世界中のゲーム好きが愛してやまない、発売前のストリートファイター6が体験でき、DYTDの想いの一つである、車が楽しい場所、楽しい瞬間を作れる、車の存在で楽しんで欲しいという願いを込めた今回限りのスペシャルなコンテンツをご用意。

今回の目玉であるTOYOTAとストリートファイター6のコラボレーションTシャツをプレゼントする企画となっている!

限定Tシャツはファンや愛好家にとってはもちろん、それ以外の方にとっても必見のアイテムになる事は間違いない!

是非会場に行って非日常的な空間を体験し今回限りのスペシャルコラボTシャツをゲットしよう!







DreamHack Japan

日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:DreamHack Japan 実行委員会

冠協賛:株式会社サードウェーブ

協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー



DREAMHACK 概要

1994年「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。

以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。

その「DreamHack」が、2023年ついに日本上陸を果たします。

「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。

最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。

「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



■Drive Your Teenage Dreams.とは

株式会社STARBASEがトヨタ自動車株式会社と立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.』。若い世代のカルチャーにどのようにしてトヨタが受け入れられるか、トヨタとしての新しいチャレンジである。「車が遊び道具であり、車が秘密基地」。既成概念にとらわれることなく、車が楽しい場所、楽しい瞬間をつくり、そして車の存在で楽しみたい人が集まる。そんな想いが込められています。プロジェクトの中心にあるのは、マットブラックにカスタムされた一台のハイエース。楽しむことの可能性を広げるこのハイエースは、理由など考えず、ただ見た瞬間に“かっこいい”と思える一瞬の感覚を大切にカスタムしました。このハイエースの存在が様々なカルチャープロジェクトが巻き起こしていく。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/09-20:16)