Hamee(ハミィ)株式会社(本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島 育大、証券コード:東証プライム 3134、以下、Hamee)と株式会社Koeeru(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役 マクドウェル マイケル グレゴリー、以下、Koeerü)は、課題解決型プロジェクト「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022(主催:神奈川県)」の取り組みとして、コマースDX実現に向けた実証実験を開始しました。オンライン(EC)とオフライン(卸売)の両方で、顧客の声(Voice of Customer、以下VOC)をもとにした顧客エンゲージメント向上に寄与する新たなプラットフォーム開発を共同で推進していきます。











実証実験の概要



コマース事業者がこれまで収集できていない、もしくは収集しても活用しきれていなかった「お客様の心の声」を、Koeerüが有するVOCアンケートプラットフォームを用いて収集、蓄積、分析、可視化することで、顧客エンゲージメント向上に寄与する新たなプラットフォーム開発を共同で推進していきます。



今回の実証実験では、オンラインとオフラインの両方でVOCを収集し、プラットフォームへの蓄積、分析、可視化を目指します。モバイルアクセサリーを販売するHameeのECサイトに実装するほか、弊社商品のお取り扱い店舗様(卸売事業者様)にご協力をいただき、オンラインとオフラインの両面で独自の検証を行っていきます。



オンライン:EC

ECカートシステム「Shopify」やオウンドメディア内にて顧客のページ内行動を測定するタグを埋め込み、特定の購買行動を取る顧客へアンケートポップアップを表示します。購入前顧客のより精緻な情報の可視化に加えて、ShopifyやEC一元管理システム「ネクストエンジン」の受注データとの結合を行うことで、顧客の行動情報や属性情報を反映したより詳細なマーケティング分析を目指します。



オフライン:卸売

株式会社ティーガイア様が運営する「SmartLabo」「UNiCASE」にてアンケート二次元バーコード※が記載されたチラシを配布します。同店舗にて購入された顧客のアンケート結果をティーガイア様に提供することで、Hameeにて収集できなかった卸売先の顧客情報に加えて、データアナリティストによるSmartLabo、UNiCASE店舗の顧客分析を実施する予定です。



※ 本アンケート期間は2023年3月31日までとなります。



実証後の予定



本実証実験終了後は、Koeerüの得意とする観光系自治体向けの実店舗を通したOMO※推進や、越境ECノウハウを活用したグローバル顧客情報の分析、分析した顧客セグメントを活用した、より精度の高いレコメンデーションやWeb広告などのダイレクトマーケティング機能を開発していく予定です。本実証実験を通じて、コマース業界全体へのさらなる価値貢献を目指してまいります。



※ OMO (Online Merges with Offline) :顧客がオンラインとオフラインを区別することなく双方を行き来してサービス提供を受けられるマーケティング手法



【Hamee(ハミィ)株式会社 概要】( URL:https://hamee.co.jp )

会社名 : Hamee(ハミィ)株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 : 1998年5月

代表者 : 代表取締役社長 水島 育大

所在地 : 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 : EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



【株式会社 Koeeru(コエル)概要】 ( URL:https://koeeru.com/ )

会社名 : 株式会社Koeerü(コエル)

設立 : 2021年3月

代表者 : 代表取締役 マクドウェル マイケル グレゴリー(Michael Gregory McDowell)

所在地 : 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目8-1山口ビル3F(鎌倉オフィス)

Floor 17, Ngoc Khanh Plaza, No 1st Pham Huy Thong, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam(ハノイオフィス)

事業内容 :VOCに特化した顧客データ基盤(CDP)の開発、デザイン思考に基づいた自社開発のVOCプロダクトをカスタマイズし、独自のDXソリューションを提供



