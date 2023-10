[森永乳業株式会社]

ベトナムのこども達にオリジナルヨーグルト作り体験を提供



森永乳業は2023年10月27日にベトナムにて開業した、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア・ハノイ」において、オフィシャルスポンサーとして「Dairy Cafe(デイリー カフェ)」パビリオンを出展いたしました。





森永乳業グループは、『かがやく“笑顔”のために』のコーポレートスローガンを掲げ、サステナブルな社会づくりに貢献する次世代を担うこども達の健やかな成長を応援しています。

「キッザニア・ハノイ」があるベトナムは、当社グループの生産、販売拠点があり、海外事業において注力する国の1つと据えています。このたび当社グループとして地域のみなさまの「かがやく“笑顔”」を引き出すとともに、健康・栄養に貢献したいと考え出展することにいたしました。なお、「キッザニア東京」「キッザニア甲子園」「キッザニア福岡」に続いて「キッザニア・ハノイ」に出展します。当社が海外のキッザニアに出展するのは初めてになります。





「Dairy Cafe」パビリオンでは、ベトナムで製造販売している森永乳業ブランドのヨーグルトを使って、健康でおいしいオリジナルメニューを開発する『Yogurt Expert(ヨーグルト エキスパート)』としての仕事を体験します。森永乳業が日本における100年以上の歴史の中で培ってきた技術や知見を基に、ヨーグルトのもつ健康価値を伝えた上でこども達が自らトッピングを考えることで、オリジナルヨーグルトづくりを楽しんでいただきます。

「Dairy Cafe」パビリオンでの職業体験を通じて、こども達が楽しみながら“おいしい”商品を企画することで、 乳製品への理解を深めるとともに、健康へ関心をもっていただくことを目指します。





■キッザニア・ハノイについて

「キッザニア」はこどもの職業・社会体験施設です。「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた『エデュテインメント』をコンセプトに、こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。世界18か国に27施設があり、全世界の「キッザニア」総来場者数が1億人を突破しました(2023年10月現在)。「キッザニア・ハノイ」はベトナムにおいての第1号施設になります。

施設名 キッザニア・ハノイ

運営主体 MBC PLAYBE VIETNAM COMPANY LIMITED

代表者 KWAK JINUK、

所在地 272 Vo Chi Cong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam

ロッテモールハノイ5F

交通アクセス ノイバイ国際空港から車で約30分(ハノイ市街地)

施設規模 約5,300平方メートル

パビリオン数 43

対象年齢 4歳~15歳

開業日 2023年10月27日

URL https://www.facebook.com/kidzaniavn.hn





■森永乳業について

本社所在地 東京都港区芝 5-33-1

代表者 代表取締役社長 大貫 陽一

設立 1949 年 4 月 13 日

事業内容 牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料その他の食品等の製造、販売

URL https://www.morinagamilk.co.jp/english/

https://www.morinagamilk.co.jp/learn_enjoy/kidzania/





■森永乳業グループとベトナムとの関わり

・2010 年ベトナム現地代理店である Le May Production, Trading and Service Company Limited(Le May 社)を通じて育児用ミルクの輸出を開始。

・2021 年 6 月 ベトナム市場での販売強化を目指し、Elovi Vietnam Joint Stock Company(Elovi 社)を完全子会社化し、2022 年 11 月には森永乳業ブランド商品の現地製造および販売を開始。

・2023 年 森永乳業が Le May 社と合弁会社を設立。Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company(MorinagaLe May 社)を子会社化することを目的とした株式譲渡/引受契約、株主間契約を締結。

・2023年5月 国際NGOワールド・ビジョン・ジャパンとベトナムのトアンザオ郡 トアンザオ地域開発プログラムにおいて幼稚園給食支援プログラム「Smiles & Health for Children」を立ち上げ、こども達の健康・栄養状態の改善に向けた取り組みを開始。



