株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、サプライヤー契約クラブである、ポルトガル・プリメイラリーガ「FCポルト」の2023/24年シーズンのアウェイユニフォームを発表します。ファンのお気に入りのFCポルトの歴史的なユニフォームからインスピレーションを得ています。胸元には、FCポルトのエンブレムと交差する幾何学模様が描かれ、縦縞のシャドーストライプが新鮮な印象を与えています。2023年にクラブ創立130周年を迎えたFCポルトのファンをつなぐ普遍的な感情を示しています。ユニフォームはニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、その他ニューバランス取扱店舗にて6月14日(水)より発売します。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-porto









2023/24年シーズン アウェイユニフォームの特徴





アウェイユニフォームは、アーモンドをすりつぶした粉に砂糖を混ぜて練ったマジパンの様なカラーとネイビーの組み合わせで、スタイリッシュなアシンメトリーデザインを採用しており、胸にはFCポルトの象徴的なエンブレムと、ニューバランスの3D効果によるフラットな熱転写ロゴが配されています。ニューバランスは、2023/24シーズンのすべてのユニフォームに最先端の設計技術を適用し、優れたパフォーマンスを提供します。湿気を逃がすブランドの革新的な素材「NB DRY」テクノロジーを使用して開発されたこのユニフォームは、90分間、そしてそれ以降も、プレーヤーがフレッシュでドライな状態を保つことをサポートします。2023/24シーズンのFCポルトのアウェイユニフォームのビジュアルは世界的に有名なポートワインの特産地として知られるポルトの街で、樽でワインを運んでいた歴史をもとに撮影されました。またヘッドラインメッセージ「Immortal by right」は、新しい2023/24シーズンの、クラブ創立130周年を迎えた世界中のFCポルトファンをつなぐ普遍的な感情を示しています。



FCポルト オタビオ選手のコメント

「シーズンが始まるのが待ち遠しいですし、素晴らしいファンの前でこの素晴らしい新しいユニフォームを着る機会があるのも待ち遠しいです。」



ニューバランス フットボール ゼネラルマネージャー ケニー・マッカラム氏のコメント

「FCポルトと一緒に、このエキサイティングな新しいユニフォームを作ることができたことを嬉しく思います。新シーズンに向けて、FCポルトファンにインスピレーションを与えるような色使いになっていると確信しています。」

商品情報





FC ポルト AWAY レプリカ ショートスリーブ

品番:MT230220

カラー:AWY(アウェイ)

価格:10,560円(税込)

サイズ:M,L,XL,※2XL

※2XLはサッカーショップKAMO オンラインストアのみ展開 https://www.sskamo.co.jp/











販売について 6月14日(水)より発売開始





ニューバランス公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-porto

ニューバランス原宿 https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

その他ニューバランス取扱店舗

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



▼ ニューバランス フットボールについて

New Balance Footballは、選手とサッカー界のユニークなニーズに焦点を当て、製品の設計と開発に独自のアプローチを取っています。このことは、FCポルト、LOSCリールなど、世界の偉大なサッカークラブや、ゲームの最高レベルで活躍するトップリーグの選手たちを含むスポンサーシップにも反映されています。ニューバランス フットボールの詳細については、www.newbalance.com/footballをご覧ください。ニューバランス フットボールは、Facebook、Twitter、Instagramでご覧いただけます。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



