ー 実店舗限定のカラーストーンリングも発売 ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード /https://www.artidaoud.com/)は、2023年9月21日 (木) ~9月27日(水)までの期間中、渋谷PARCO 1F「GATE」にて、POP UP SHOPを開催いたします。

1年半ぶりの渋谷PARCOでの展開を祝し、ブランドを象徴する“elafonisi”などのカラーストーンジュエリーをはじめ、店舗限定や新作などを豊富に取り揃えます。また、PARCOで開催するART WEEKに伴い、フランス人アーティスト Audrey Fondecave氏のアート作品を展示販売いたします。天然石の粉を用いて描いた、Audrey Fondecave氏の抽象画がプリントされたトートバッグも販売します。



艶やかで彩りに溢れた世界を、渋谷PARCOにてご堪能ください。











ARTIDA OUD 渋谷PARCO POP UP SHOP



2023年9月21日 (木) ~9月27日(水)

場所:渋谷PARCO 1F「GATE」

営業時間:11:00~21:00









Limited Jewelry

ー店舗限定“ancient” カラーストーン リング 発売







ARTIDA OUDのオンラインストアでは手に入れることのできない、 店舗限定のカラーストーンリング。

オリエンタルなカラーストーンの煌めきを引き立たせた、どこかエキゾチックでインドの手作りの風合いを感じさせるリングをご用意しました。



ring 15,400 yen -25,300yen (with tax)

※ARTIDA OUD POP UP SHOP、もしくは渋谷区松濤にある店舗兼ショールーム「THE ANOTHER MUSEUM」限定発売です。THE ANOTHER MUSEUMでは10月の営業日より発売。



THE ANOTHER MUSEUM 営業日カレンダーはこちら

https://www.artidaoud.com/museum



MUST HAVE Jewelry

ー“elafonisi” カラーストーン リング







色とりどりのドリーミーな煌めきを放つ“elafonisi”シリーズ。ありのままの美しさを大切にした、唯一無二のカラーストーン。その周りをパヴェのブラウンダイヤモンドで囲み、シックな煌めきを放つリングに仕上げました。カラーストーンを爪留めし、パヴェダイヤのフルエタニティに仕上げたデザインのリングもご用意。渋谷PARCO POP UP SHOPにて、バリエーション豊富に展開いたします。



ring 27,500yen - 30,800yen (with tax)



“elafonisi”はこちら

https://www.artidaoud.com/item?category_id=51



Tote Bag

ーアーティストAudrey Fondecave × ARTIDA OUD トートバッグ







フランス人アーティスト、Audrey Fondecave氏の抽象画を乗せたアーティスティックなコットントートバッグ。天然石をインスピレーションとし、ARTIDA OUDのために特別に描き下ろしていただいたアートワークです。真っ白に漂白した絶妙な厚みのオーガニックコットン生地を使用することで、ナチュラルな風合いながらアートの映えるキャンバスのように仕立てました。MとLの2サイズ展開です。



tote bag 4,400yen,6,380yen (with tax)



Audrey Fondecave





フランス生まれ。

マルセーイユでアートを学んだ後、01年より日本へ。

ドローイングや写真とのミックスなどその表現方法は多岐にわたる。『TOO MUCH MAGAZINE』の編集者、子どもたちにアートの楽しさを伝える講師、アーティストといった多彩な顔を持つ。



INSTAGRAM @audrey.fondecave

https://www.toomuchmagazine.com



Special Novelty





期間中、商品をお買上げの方に先着で「オリジナルジュエリークロス」をプレゼントいたします。

フランス人アーティストAudrey Fondecave氏に、天然石ラピスラズリの粉を使って特別に描いていただいた抽象画をのせました。製造過程でも有害な物質が含まれない「エコテックス(R)スタンダード100 classI(乳幼児製品)」の認証を受けた安心安全の優しい素材でお作りしています。



こちらは数量限定の為、無くなり次第配布終了となります。ご了承ください。



