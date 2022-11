[国立大学法人岡山大学]

岡山大学の強みのひとつである医療系およびその関係分野のイノベーション成果を、より世界の多くの一般の方々に目にして頂くために、国際情報発信Webレター「Okayama University Medical Research Updates」Vol.107を2022年11月9日に発行しました!





2022(令和4)年 11月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)後発熱と抗体価の関連についての報告

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:槇野博史)は、2022年11月9日、岡山大学の強みのひとつである医療系分野の研究開発の成果について、革新的な技術に橋渡すことのできる基礎研究や臨床現場、医療イノベーションなどに結びつく成果などを英語で世界の一般のみなさんなどに届けるWebレター「Okayama University Medical Research Updates(OU-MRU)」のVol.107を発行しました。





本号では、学術研究院医歯薬学域(医)疫学・衛生学分野の頼藤貴志教授、松本尚美昌助教、岡山大学病院総合内科・総合診療科の萩谷英大准教授、岡山大学保健管理センターの樋口千草助教の共同研究グループの「武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)後発熱と抗体価の関連についての報告」の研究成果を紹介しています。



今回、頼藤教授らは岡山大学の学生および教員を対象に、武田/モデルナ社製新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)後の発熱の有無によって、接種後早期のIgG抗体価の推移に違いがあるかどうかを比較しました。ワクチン接種により上昇するS-RBD IgG抗体は、新型コロナウイルスに対する中和活性とよく関係し、感染や重症化を防ぎます。



本研究は、2022年3月に岡山大学で武田/モデルナ社製新型コロナワクチンの3回目接種を受けた大学教員、職員、学生のうち、研究参加へ同意した計49人を対象に行われました。接種後1週間の副反応を聴取するとともに、接種直前、3日後、1週間後、1カ月後に指先全血サンプリングでS-RBD IgG抗体価を測定しました。



少なくとも2回の採血を行った47人(発熱群24人、非発熱群23人)のデータを解析したところ、接種後発熱群では、ワクチン接種後1週間のIgG抗体価の上昇が有意に早くなっていました。一方で、ワクチン接種後の発熱の有無は、接種1カ月後の任意のカットオフ値(25000 IU/mL)以上のIgG抗体価上昇とは関連を認めませんでした。このことから、接種後発熱がある群では接種後早期の抗体価の上昇が早いものの、臨床的な意義は低いと考えられました。



本研究報告は、巷に流布する疑問に一定の見解を与えるものと思われます。







Okayama University Medical Research Updates(OU-MRU)Vol.107

COVID-19 mRNA vaccines and fever: A possible new link.

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/ebulletin-RUs/pdf/vol107.pdf













◆Okayama University Medical Research Updates(OU-MRU)

2012年より岡山大学では、研究成果や知的財産、技術移転活動などを英語で情報発信するWebマガジン「Okayama University e-Bulletin」を年3~4回発行して来ました。またAAAS(American Association for the Advancement of Science)が提供する、世界最大規模のオンラインニュースサービス「EurekAlert!」を利用し、世界の大学・研究機関の研究者やマスコミ関係者などにニュースやトピックスを交えて配信し、岡山大学の海外への情報発信の強化と国際的知名度の向上などを推進しています。

OU-MRUは、e-Bulletinの姉妹誌として、岡山大学の強みある医療系分野とその融合分野などの更なる増強と本学研究者が同分野で発表したイノベーティブな研究成果を世界にタイムリーに発信するために発行しています。

岡山大学は、2013年8月に文部科学省がわが国のさらなる大学研究力向上や国際的な研究競争力強化等のために全国の大学・研究機関から選定した、「研究大学強化促進事業」の選定大学(国内19大学)です。世界で研究の量、質ともに存在感を示すリサーチ・ユニバーシティ(研究大学):岡山大学を構築し、「岡山から世界に新たな価値を創造し続けるSDGs推進研究大学」となるため、強みある医療系分野やその関係する分野の国際的な情報発信を 力強く推進しています。今後も本学から生み出される成果を産学官民共創のオープンイノベーションの加速や社会、医療現場やヘルスケアに活かせる革新的技術、健康維持増進により早く届けられるように研究開発を推進していきます。

なお、本号で取り上げた学術研究院医歯薬学域(医)疫学・衛生学分野の頼藤貴志教授らとの共同研究等も随時、受け付けています。ご興味ご関心のある際は、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。





◆OU-MRUバックナンバー(Vol.100~Vol.106)

・Vol.100:Understanding insect leg regeneration (学術研究院医歯薬学域(医)板東哲哉講師)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11026.html

・Vol.101:Oral tumor progression mechanism identified (学術研究院医歯薬学域(歯)河合穂高助教)

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11039.html

・Vol.102:Controlled cell death by irradiation with light (学術研究院医歯薬学域(薬)須藤雄気教授)

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11087.html

・Vol.103:High-quality growth (学術研究院自然科学学域(工)鈴木弘朗助教)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11455.html

・Vol.104:The determinants of persistent and severe COVID-19 revealed (異分野基礎科学研究所 墨智成准教授)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11473.html

・Vol.105:The dynamics of skin regeneration revealed (異分野融合先端研究コア 佐藤伸准教授)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11519.html

・Vol.106:The skin electrically modelled (学術研究院保健学域 中村隆夫教授)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11558.html





◆参 考

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(医) 疫学・衛生学分野

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/

・岡山大学保健管理センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hokekan/index.html

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html











◆新型コロナウイルス感染症参考情報

・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631

・新型コロナウイルスワクチン情報

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923

・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html

・【岡山大学】新型コロナウイルスワクチンの大学拠点接種において、約12,000人に1回目の接種を終了しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルスの感染予防対策のために学部・研究科へCO2濃度測定器を配付しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000316.000072793.html

・【岡山大学】WHOに協力:新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報18)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報19)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000347.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報20)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報21)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報22)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報23)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報24)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000642.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報25)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報26)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000921.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ(続報27)を期間限定で一般公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000995.000072793.html

・【岡山大学】備前市における新型コロナウイルス感染症の抗体検査に関する研究の実施について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000748.000072793.html

・【岡山大学】医学部保健学科市民講座「コロナウイルス感染症をもっと知ろう-看護・放射線・検査-」講演録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000815.000072793.html





◆新型コロナウイルス感染症参考研究レポート

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」(岡山大学疫学・衛生学分野vol.2)を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕~男女半々の若い世代を対象とした2回目接種はどのような結果なのか~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ~接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)後副反応調査 ~中間報告~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)後副反応調査 ~最終報告~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)後発熱と抗体価の関連についての報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html





◆参考情報

・「Okayama University Medical Research Updates(OU-MRU)」バックナンバー

https://www.okayama-u.ac.jp/eng/research/ou-mru.html

・岡山大学国際Webマガジン「Okayama University e-Bulletin」

https://www.okayama-u.ac.jp/user/kouhou/ebulletin/

・EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/







<参考>【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について(2022年11月9日時点)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(医)疫学・衛生学分野 教授 頼藤貴志

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス 基礎研究棟7階

TEL:086-235-7173

FAX:086-235-7178

E-mail:okayama.eisei◎gmail.com

※◎を@に置き換えて下さい

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/



<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-08:16)