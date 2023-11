[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」のテレビ放送第6話のあらすじ&場面写真を公開いたしました。また、「765プロch 原っぱ通信」の第5回配信情報も公開!





第6話「動き出す夢 ライブシアタープロジェクト!」あらすじ&場面写真





■先行カット











■あらすじ

プレオープンイベントは、大成功に終わった。

しかしそこで静香の悩みが明らかになる。

静香が父からアイドルとして活動することを認められているのは、中学の間だけ。

プロデューサーも、アイドルを続けたいという静香の想いを受け止める。

そして、いよいよMILLIONSTARSデビューにむけた記者会見を行うことが発表される。



■制作スタッフ

脚本: 加藤陽一

絵コンテ: 新井陽平

演出: 山村 聡



■次回予告

https://youtu.be/l3mRjkmiZJk





ASOBI CHANNELにて、毎週土曜日 23時から、「765プロch 原っぱ通信」配信中!

11月11日(土)第5回配信!22時からは第4回の再配信も実施!





ASOBI CHANNELにて、毎週土曜日23時から、「765プロch 原っぱ通信」を配信中!

MCの中村源太(プロデューサー役)が、ゲストに出演キャストを迎えて、各話を一緒に振り返ります。



✦配信概要

スケジュール:毎週土曜日 23:00~

配信プラットフォーム:ASOBI CHANNEL(https://asobichannel.asobistore.jp/)

番組MC:中村源太(アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」プロデューサー役)







✦第5回配信

配信日時:11月11日(土)23:00~

ゲスト:桐谷蝶々(宮尾美也役)・小笠原早紀(野々原 茜役)

視聴URL:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/harappa5



第6話放送前夜に、ぜひ「原っぱ通信」で5話の内容を思い出していただき、

翌日 日曜朝10時からの放送をお楽しみください。



アソビストアプレミアム会員の方は、おまけ放送もありますのでそちらもぜひお楽しみください。







✦第4回配信(再配信)

11月4日(土)に配信を予定していた「765プロch 原っぱ通信 #4」につきまして、

システムトラブルにより同時視聴配信ができなかったため、11月11日(土)22時より、

再配信を実施させていただくことになりました。

配信をお待ちいただいていたプロデューサーの皆さまには、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。



配信日時:11月11日(土)22:00~

ゲスト:渡部恵子(周防桃子役)・阿部里果(真壁瑞希役)



23時から配信の#5とあわせて、ぜひご視聴ください!

視聴URL:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/harappa4



※当日20:00より、「動画視聴モード」から「配信視聴モード」への切り替えを実施致します。

上記時間より以前にページに入室いただいた方は、お手数ですが再度ページの読み込みをお試しください。



✦アーカイブはこちら

アイドルマスターチャンネル:https://www.youtube.com/playlist?list=PLsezBU1tkb0n7LamCCXffs4ZAnzwzZHQm



✦ASOBI CHANNEL

第1話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/1ypp48qd32p

第2話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/1bh8cya8z1

第3話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/harappa3



『ユナイテッド・シネマ豊洲』にて11/16(木)まで第1~3幕の上映延長が決定!









『ユナイテッド・シネマ豊洲』にて第1幕~第3幕の上映延長が11月16日(木)まで決定いたしました。



〈上映延長期間〉

11月10日(金) ~ 11月16日(木)



※第1幕と第2幕の上映は、11月11日(土)、11月12日(日)を予定しております。

上映期間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※来場者特典&週替わりボイスシアターは、それぞれ各幕1週目の内容にて実施いたします。

※第3幕の上映は週替わりボイスシアター上映後、アンコールステージ「Rat A Tat!!!」のMV上映も実施いたします。

※詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。

リンク:https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/news/1236/



※上映スケジュールに関しましては、上映館の公式サイトをご確認ください。

リンク:https://www.unitedcinemas.jp/toyosu/index.html



TV放送&Blu-ray発売記念!「チアドライブキャンペーン」第2弾が決定!









チアドライブキャンペーンの第2弾が決定しました。

TV放送とBlu-ray発売を記念して、本日より参加申し込みが開始しております。

走行条件達成で、第5話に登場したフラッグをモチーフにしたオリジナルブランケットや、

茜ちゃん給油口ステッカー、チュパクール便ステッカーなどがもらえます。



〈プラン〉

■3面プラン

参加費:8,550円

走行特典:300km走行でオリジナルブランケット+ステッカーセット



■リアプラン

参加費:6,550円

走行特典:500km走行でオリジナルブランケット+ステッカーセット



■ミニリアプラン

参加費:2,950円

走行特典:500km走行でステッカーセット



〈走行期間〉

11月17日(金)~1月31日(水)



【参加申込・詳細】

https://cheerdrive.jp/informations/119











「SONG FOR YOU!ガシャ VOL.46」開催!









プラチナガシャ「SONG FOR YOU!ガシャ VOL.46」が開催中です!

新たに以下の4カードが追加されます!







■「SONG FOR YOU!ガシャ VOL.46」開催期間

開催中~2023/11/17(金)14:59



本ガシャでは出現したカードのレアリティや種類に応じて、おまけとして「キラメキのしずく」が獲得できます。

さらにピックアップ中のSSRカードが出現すると、各アイドルのスタイルドロップを獲得することができます。



・「キラメキのしずく」出現カードレアリティ別獲得数

R:1個

SR:10個

SSR:50個



・「スタイルドロップ」出現カード別獲得内容

SSR「シャル・ウィー・ダンス? 徳川まつり」(CV:諏訪彩花)

内容:まつりのスタイルドロップ×100個



SSR「ライアー・ルージュ 北沢志保」(CV:雨宮天)

内容:志保のスタイルドロップ×100個



SSRカードはスタイリングレッスンに対応した専用衣装と、その衣装にまつわる特別なエピソード付き!

特別な衣装を贈られたアイドルたちの反応をご覧いただけます。



カードを獲得し、アイドルが更新したブログの「イイネ!」を押して劇場を確認してみましょう!



また、専用衣装を持つカードのマスターランクを4にすると、なんとアナザー衣装を獲得することができます!

様々な衣装を身にまとい、さらに輝くアイドルたちのライブをお楽しみください!



本ガシャでピックアップされるSSRカードが追加されたアイドルは、「EXボイス」が追加されます!

詳細については『「EXボイス」追加』のお知らせ内をご確認ください。



■注意事項

※期間は予告なく変更する場合がございます。

※本ガシャで入手した「ドリームスター」が300個未満のときは本ガシャ終了時、自動的に「ドリームフラワー」へ変換されます。

※本ガシャで入手した「ドリームスター」が300個以上あるときは、本ガシャ終了時、「カード交換をする」か「ドリームフラワーに変換する」を選択できます。

※本ガシャの開催中は《新規追加カード》の提供割合が、同じレアリティの他カードよりも高くなります。

※カードのステータスは、ガシャ画面の「カード詳細」からご確認ください。

※「制服シリーズ」「MILLION LIVE CLOSET!」「MILLION LIVE CONFERENCE!」「MILLION LIVE CLOSET! Reburn」「ミリカン!アンコール」の衣装にアナザー衣装はありません。

※各カードは覚醒前の状態で出現します。





今後とも「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」をよろしくお願いいたします。







アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」概要









【作品概要】

タイトル:「アイドルマスター ミリオンライブ!」



春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



【TV放送情報】

放送時期:毎週日曜日 朝10時よりテレビ東京系6局ネット 、BS11ほかにて放送中



・テレビ東京系6局ネット 毎週日曜10:00~

・テレビ東京にて 毎週日曜25:35~ ※再放送

・BS11 毎週月曜23:30~

・BS日テレ 毎週木曜24:30~

・AT-X 毎週金曜20:30~

-毎週火曜8:30~ ※リピート放送

-毎週木曜14:30~ ※リピート放送



※放送時期は変更となる場合がございます。



【配信情報】

●ニコニコ<単独先行配信>

毎週日曜日10:30~ ニコニコチャンネル ※最新話1週間無料・SVOD・都度課金サービス

毎週日曜日21:00~ ニコニコ生放送

毎週木曜日20:30~ ニコニコ生放送 ※リピート放送



●毎週木曜24:00~

TVer ※最新話1週間無料

ネットもテレ東 ※最新話1週間無料

ABEMA ※最新話1週間無料・SVOD



PrimeVideo ※SVOD・都度課金サービス

Hulu

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

dアニメストア

FOD

Lemino

Google Play ※都度課金サービス



●毎週金曜12:00~

HAPPY!動画 ※都度課金サービス

ムービフルプラス ※都度課金サービス



●毎週金曜18:00~

バンダイチャンネル ※SVOD・都度課金サービス



●毎週木曜12:00~

ふらっと動画



●COMING SOON ※配信開始時期は追って公開いたします。

TELASA ※SVOD・都度課金サービス

J:COMオンデマンドメガパック ※SVOD・都度課金サービス

milplus ※SVOD・都度課金サービス

auスマートパスプレミアム



【スタッフ】

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組



【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production



【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.





アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について







アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!







「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」

↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays



----------------------------------------------------------------------------------------------

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

----------------------------------------------------------------------------------------------



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※「765(なむこ)プロダクション」とは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドルが所属する芸能プロダクションのことです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。







『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは







『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、現在対象劇場にてTVアニメの先行上映を実施中、 現在10月8日(日) よりTV放送中です。







※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-20:16)