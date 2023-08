[一般社団法人Tリーグ]



【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月10-15日開催 試合結果振り返り】



◆8月10日(木)

・19:00 琉球アスティーダ 3-2 T.T彩たま CNAアリーナ★あきた

◆8月11日(金)

・13:00 琉球アスティーダ 3-1 静岡ジェード CNAアリーナ★あきた

・13:00 木下マイスター東京 3-1 岡山リベッツ 江戸川区総合文化センター大ホール

・17:30 木下アビエル神奈川 3-1 日本生命レッドエルフ 江戸川区総合文化センター大ホール

・18:00 九州アスティーダ 0-4 日本ペイントマレッツ CNAアリーナ★あきた

◆8月12日(土)

・11:00 木下マイスター東京 3-2 琉球アスティーダ 江戸川区総合文化センター大ホール

・14:00 T.T彩たま 1-3 静岡ジェード ブレックスアリーナ宇都宮

・14:00 金沢ポート 2-3 岡山リベッツ 金沢市総合体育館

・15:30 木下アビエル神奈川 3-1 トップおとめピンポンズ名古屋 江戸川区総合文化センター大ホール

◆8月13日(日)

・13:00 金沢ポート 1-3 静岡ジェード 金沢市総合体育館

・14:00 T.T彩たま 1-3 木下マイスター東京 ブレックスアリーナ宇都宮

◆8月14日(月)

・18:30 日本生命レッドエルフ 4-0 京都カグヤライズ 大田区総合体育館

◆8月15日(火)

・18:30 日本生命レッドエルフ 3-1 トップおとめピンポンズ名古屋 大田区総合体育館



新規参入の金沢が初のホーム開催。試合の結果は連敗となったものの、初日は1200名近い観客を集め、ビクトリーマッチにもつれる熱戦となったこともあり、盛り上がった開幕となった。金沢開催2日目に勝利した静岡は、その前日に彩たまを相手に初勝利をあげており連勝。新規チームながら3位に位置する。秋田開催にて連勝を果たした琉球は開幕4連勝。12日に琉球の連勝をとめたKM東京も4連勝と、昨シーズンの1.2位の両チームが開幕ダッシュに成功した形となっている。

女子では、昨シーズン王者のKA神奈川が3連勝負けなしとロケットスタート。日本生命、ニッペMが追っていく、昨シーズン順位と似た開幕序盤となった。九州、京都は未だ未勝利だが、消化試合数が少ない為、まだまだこれからといった状況だ。



★リーグ順位表はこちら https://tleague.jp/ranking/



【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月19,20日 開催予定】

金沢は、2週連続でのホーム開催。琉球、KM東京と強豪相手の対戦となるが、地元金沢での初勝利を届けることが出来るか。また、リーグ主催試合(19日)、T.T彩たまホームゲーム(20日)として、イオンレイクタウン(埼玉県越谷市)にて公式戦を開催。ショッピングモールでの開催の為、2階などの上からの観戦や、コート周りの空きスペースからの観戦にチケットは必要ない為、まずは買物ついでに気軽に初めてのTリーグ観戦するのには最適のチャンスだ。



◆8月19日(土)

・12:00 京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川 イオンレイクタウン

・14:00 金沢ポート vs 琉球アスティーダ 小松総合体育館

・17:00 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 九州アスティーダ イオンレイクタウン

◆8月20日(日)

・13:00 金沢ポート vs 木下マイスター東京 小松総合体育館

・14:00 T.T彩たま vs 岡山リベッツ イオンレイクタウン







