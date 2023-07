[株式会社扶桑社]

『夢華録』チェン・シャオ×リウ・イーフェイ、『黒豊と白夕』ヤン・ヤンがインタビューに登場。綴じ込み付録は『鶴唳華亭』ピンナップポスター



日本で観られる中国時代劇、ドラマ&映画162本を厳選紹介するガイドムックが扶桑社より7/24発売!









日本で観られる中国時代劇、ドラマ&映画162本を厳選紹介するガイドムック『中国時代劇歴史大全2024年度版』。最新の話題作を一挙公開&豪華なインタビュー、巻頭ピンナップほか写真が満載です。



また、時代劇ドラマを見るときに知っておくと100倍楽しくなる中国の歴史を徹底解説! 綴じ込み付録・人気俳優名鑑もついた豪華版になります。



この1冊で作品の魅力も中国の歴史も両方わかる!!







◆巻頭スペシャルインタビュー

チェン・シャオ×リウ・イーフェイ『夢華録(むかろく)』

ヤン・ヤン 『黒豊と白夕~天下を守る恋人たち~』

の2本立て!!









◆最新時代劇ドラマガイド

『君子盟』『星漢燦爛(せいかんさんらん)』『与君歌~乱世に舞う運命の姉妹~』

『美人骨』『康熙帝~大河を統べる王~』『三番目の花婿~Choice Husband~』ほか



◆第一特集 圧巻のCG技術と世離れした美男美女キャストが魅せる「仙侠」&「ファンタジー」ドラマ

『蒼蘭訣~エターナル・ラブ~』『恋鏡~双つの魂、焦がれし姫~』『恋鏡~双つの魂、焦がれし姫~』ほか





◆第二特集 キュートなカップルに癒やされる!笑って胸キュンできる!ラブコメドラマガイド

『神様の赤い糸』『婚約指南書~君との三度の結婚~』『花咲く合縁奇縁』ほか







◆第三特集 ジャンル別中国時代劇ドラマガイド

『陳情令』『山河令』『成化十四年~都に咲く秘密~』『烈火士官学校~ステキ男子とイケメン女子』『風起隴西(ふうきろうせい)-SPY of Three Kingdoms-』『沈香の夢:前編~蓮の花芳る時~』ほか





・時代別 歴史解説&ドラマガイド

殷・周・春秋戦国・秦→『鬼谷子-聖なる謀-』などを紹介

漢(前漢・後漢)~五胡十六国→『解憂~西域に嫁いだ姫君~』などを紹介

南北朝・隋・唐・宋(北宋・南宋)→『鶴唳華亭~Legend of Love~』などを紹介

元・明・清・中華民国→『倚天屠龍記~乱世に煌めく愛~』などを紹介





・中国歴史人物伝

・中国時代劇映画セレクション

・中国時代劇史跡めぐり

・中国時代劇ドラマ用語集

・中国時代劇作品別&俳優別索引



・綴じ込み付録1.

中国歴史年表&最重要人物相関図

・綴じ込み付録2.

『鶴唳華亭<かくれいかてい>~Legend of Love~』ピンナップポスター

・綴じ込み付録3.

中国時代劇俳優名鑑50

アラン・ユー、シャオ・ジャン、ワン・イーボーなどをプロフィールとともに紹介





書誌情報





『中国時代劇歴史大全2024年度版』

発売:2023/7/24

定価:1760円(本体1600円+税)

判型:A5版 144ページ ブックインブック12ページ

ISBN:978-4-594-62074-5



