株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)にて「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」を本日発売したことをお知らせいたします。

発売に合わせて主人公アルフェン達6人の発売日記念イラストや、新キャラクター ナザミルの孤独や葛藤に焦点を当てたローンチトレーラー、本告期TVCM映像を公開いたしました。



また、「Tales of ARISE」ゲーム本編および「Beyond the Dawn」双方で使用可能な追加DLC「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」と、オリジナルサウンドトラックが配信開始となりましたので、合わせてお知らせさせていただきます。詳細は以下をご確認ください。



アルフェン達6人の発売日記念イラストを公開!







■タイトル:

新規大型DLC 「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」

※プレイするには、「Tales of ARISE」本編が必要となります。

■プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

■発売:好評発売中

■公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tales_of_ARISE



ナザミルの”孤独”や”葛藤”に焦点をあてたローンチトレーラーを公開





「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」のローンチトレーラーを、公開いたしました。

今回はいままでのトレーラーでは明かされていなかったナザミルとの対峙シーンや、彼女の心の中にある”孤独”や”葛藤”に焦点を当てた内容となっております。

■ローンチトレーラー:https://youtu.be/pUujHVaeF6g









-この旅は、きっとあなたの居場所になる-本日より本告期TVCMも放映開始!





本日より、放映開始する「Beyond the Dawn」のテーマソング「We Still /感覚ピエロ」を使用した、本告期TVCMを放映開始いたしました。WEBでも公開しておりますので、是非ご覧ください。



■CM映像はこちら:https://youtu.be/FaYcanzKqqE





オリジナルサウンドトラックが配信開始!





発売を記念して、サウンドレーベル「Bandai Namco Game Music」より、本DLCのゲームBGMを本日より配信開始いたします。国内では、アルバムDL版に感覚ピエロさんとのタイアップ楽曲4曲も収録。ぜひ各種配信プラットフォームにてお楽しみください。





■TALES OF ARISE - Beyond the Dawn

Original Soundtrack

配信開始日:2023年11月9日



配信地域:全世界



配信形態:ダウンロードおよびサブスクリプション



配信PF:iTunes, Apple Music, Spotify他、

各種音楽サイトより配信



配信サイト:https://nex-tone.link/6feaTkGsw





本日11月9日配信開始!DLCコンテンツ「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」





本日より、キャラクター衣装と桜庭統氏によるアレンジが加えられた戦闘BGM5曲がセットになった「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」が配信開始いたしました!

衣装や楽曲の内容を紹介しているトレーラーもございますので、合わせてご覧くださいませ。

※本コンテンツは「Tales of ARISE」ゲーム本編、およびDLC「Beyond the Dawn」双方で使用可能です。



■ 「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」 紹介映像:https://youtu.be/h52diEIJjlM







【収録内容】

(1)歴代の『テイルズ オブ』シリーズに登場したキャラクター達を模した特別な髪型・衣装・武器

アルフェン(ルドガー) シオン (ベルベット)

リンウェル (リタ) ロウ (ジュード)

キサラ (フレン) テュオハリム (ジェイド)



(2) 桜庭統氏による特別アレンジが加えられた新たな戦闘BGMを5曲収録



Tales of ARISE - Beyond the Dawnとは?







炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」は、2021年に発売した「Tales of ARISE」のエンディング後を描いた新規大型DLCです。



ゲーム本編のエンディング後を描いた物語となり、新たなる敵、新ダンジョン、サブクエスト、追加コスチュームなどを収録しています。





新キャラクター ナザミル(CV.種崎敦美)も登場し、プレイ想定20時間程の大ボリュームの本作を、お楽しみください!







製品情報











タイトル:

新規大型DLC 「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」

※プレイするには、『Tales of ARISE』本編が必要となります。

発売日:好評発売中

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

ハード:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

キャッチコピー:炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

プレイ人数:オフライン:1人

権利表記:Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CERO:C

過去公開済トレーラー:

9月15日公開 アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=78xNRfidLWc





9月20日公開 Tales of ARISE - Beyond the Dawn CM映像

https://www.youtube.com/watch?v=jhZKmq4SvwI





9月26日公開 「Tales of ARISE」本編紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=y-LIQriSAsU





10月11日公開 DLC収録クエスト紹介トレーラー

※本映像には「ゲーム本編」のネタバレが含まれます。

https://www.youtube.com/watch?v=beC0mGsPOE4





11月1日公開 テーマソングトレーラー「We Still」

https://youtu.be/0OL0LjyRqz0





11月6日公開 「歴代キャラクター衣装+アレンジBGMパック」紹介映像

https://youtu.be/h52diEIJjlM







●注意表記掲載のお願い / 著作権表記及び下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※著作権表記中の(R)や(C)は、○の中に R や C の表記をしていただきますようお願いいたします。

(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2023 Valve Corporation. STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-19:46)