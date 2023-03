[株式会社TBSラジオ]





4月3日(月)から、毎週月曜日~木曜日の午後1時~3時30分に放送する、TBSラジオ・春の新番組『こねくと』。誰かの「教えて︖」と、誰かの「知ってる!」をライブ&アーカイブでつなげる、コミュニティプログラムです。このたび、番組のロゴとビジュアルが完成! 初お披露目となりました。



手掛けたのは、日本を代表するグラフィックデザイナー・廣村正彰。これまでに数多くの作品を世に出してきた廣村氏ですが、ラジオ番組のロゴを創作するのはキャリア初のこと。「直線のパーツを重ね合わせながらつなげ(=こねくと)、文字を構成。重なった部分の色が混ざり合うことで、人々が出会い変化が起きることを予感させます」とのコメント通り、番組コンセプトを具現化したクリエイティブとなっています。なお、廣村氏による番組ビジュアルは、3月22日(水)22時以降より、赤坂サカス広場BLITZスタジオ壁面バナーに掲出される予定です。



さらに、毎回の放送を華やかに演出する番組テーマ曲を担当するのは、2017年に結成した新進気鋭のオーセンティックスカバンド、『The SKAMOTTS』に決定!番組のために新たに書き下ろした1曲、気になるその音色は、4月3日(月)の『こねくと』初回放送で初解禁となります。



なお、これら『こねくと』の準備過程は、現在放送中の『あだぷと』(毎週土曜日・20時~)内でも随時お知らせしていますので、ぜひお聞きください。



◆『こねくと』ロゴ・ビジュアル担当 廣村正彰(グラフィックデザイナー)



<プロフィール>

グラフィックデザインを中心に、美術館や商業、教育施設などのグラフィクデザインやサインデザインを多く手がける。主な仕事に、横須賀美術館、9hナインアワーズ、すみだ水族館、名古屋造形大学のロゴデザイン・サイン計画、鉄道博物館、アーティゾン美術館、石川県立図書館のサイン計画、そごう・西武、ロフトのアートディレクション、東京2020スポーツピクトグラム開発など。



<コメント>

番組のロゴって、普段あまり作らないんですけど、そもそもロゴとかマークとかっていうのは、その目的によってずいぶん作り方が違うんですよね。大企業もあれば、商品もあれば、こういう番組もある…。その先にどういう人がいるのかなっていう所で作り方が変わると思っているんです。今回は、石山蓮華さんっていうキャラクターとラジオであるということをヴィジュアルでうまくリスナーの方に伝えられるといいな、というところを考えて作ったので、その辺を感じとってもらえると嬉しいです。



◆『こねくと』番組オリジナルテーマソング担当 The SKAMOTTS







Alto Saxophone 岡村トモ子

Trumpet チャンケン

Trombone 真之輔

Tenor Saxophone モル(J.J SESSION)

Organ 坂本 貴裕

Bass 野月 隆志(雨ふらしカルテット)

Drums 高橋 アフィ(TAMTAM)





<プロフィール>

2017年結成、オーセンティックスカバンド。とにかくSKAが好きMINDで心底楽しく活動中。踊れるジャマイカンビートに管楽器のハーモニーが乗っかって乾杯不可避。DANCE WITH ME!!! これまでPlaywrightからアルバム3枚、7inchレコード4枚をリリース。



<コメント>

『The SKAMOTTS』の岡村トモ子です。こんな大役をいただいて、とっても光栄です!まだ寒い冬のある日、突然のオファー、戸惑いながらも嬉しさで心をスチャスチャさせながら打ち合わせに行き、帰ってきてすぐ完成したのが、『コネクトーン』でした。昨年リリースした『君の街』をたいそう気に入ってくれた担当さんから「明るくも郷愁感ありつつ…」というリクエストがあって、「それってまさに『The SKAMOTTS』の世界観そのものだなぁ~こねくとしちゃったなぁ~」と、スルスル~っとメロディができました。「スチャスチャ」刻むリズムが悩みも吹き飛ばしてくれる(ような気がする)し、いつ聞いても明るい気分になれる(ような気がする)のがスカの最大の魅力だと思うので、これからこの曲がみんなに愛されてほしいなと願っています。いや、みんなの生活にこの曲がこねくとすることを願っています。なんつって。



◆『こねくと』メインパーソナリティ 石山蓮華



<プロフィール>

俳優・文筆家・電線愛好家。1992年生まれ。

日本電線工業会公認・電線アンバサダー。

テレビ番組『タモリ倶楽部』や、映画、舞台に出演。『月刊電設資材』『電気新聞』などに連載・寄稿。著書に『犬もどき読書日記』(晶文社)。

2022年12月には最新刊『電線の恋人』(平凡社)を発表。GYAO!にて『石山蓮華の電線礼讃』配信中。TBSラジオでは現在、毎週土曜20時~放送中の『あだぷと』に出演中。



<コメント>

廣村正彰さんによる、『こねくと』のロゴ&ビジュアルが公開されました。ひとつひとつのパーツがそれぞれの色や形を合わせ、『こねくと』の4文字を明るく表現しています。このロゴが多くの方に馴染む頃には、リスナーやパートナーの皆さん、スタッフの方をはじめ、番組に関わる方々のその人らしさが、このビジュアルのようにいい形で調和しているのだろうと感じています。心の旗ですね。テーマ曲は、『The SKAMOTTS』さんが作ってくださいます!打ち込みで作られたデモ版を聴いて、色々な気持ちにすっと寄り添ってくれる、温度を持った曲になるんだろうなあと感じました。スカバンドの管楽器の音って胸がこう、ギュッと熱くなりますよね。春からたくさん聴いてください!





こねくと

放送日時:毎週月曜日~木曜日・13時00分~15時30分

2023年4月3日(月)スタート

NBC長崎放送でも放送します。

radikoでもお聴きいただけます。



パーソナリティ:石山蓮華(俳優・文筆家・電線愛好家)

パートナー:(月)菅良太郎(パンサー) (火)でか美ちゃん

(水)飯塚悟志(東京03) (木)土屋礼央



番組メールアドレス:connect@tbs.co.jp

番組ホームページ:https://www.tbsradio.jp/cnt/

番組Twitter:@connect_tbsr

番組ハッシュタグ: #こねくと



