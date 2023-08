[株式会社グレープストーン]

9月8日(金)から「バターステイツ by 銀のぶどう』にて新登場



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)の新業態バタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2023年9月8日(金)~11月末ごろまで『「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗』を期間限定で販売いたします。https://www.butterstates.jp/







●栗好きさんに衝撃が走った「THEマロン」が今年の秋もやってくる!

バタースイーツ専門店「BUTTER STATE's(バターステイツ) by 銀のぶどう」から、栗とバターがとろけあう『THEマロン』が9月8日(金)から期間限定で登場します!インパクト抜群なその見た目と味わいは、SNSでも「とにかく栗が栗でくりくりしています」「見た目も栗そっくりでこれはテンションあがる」「中身の多彩さに食べてて幸せ」と大変好評をいただきました。食欲の秋にほおばりたい栗尽くしのフレッシュケーキを楽しんで!



●見た目は栗そっくり!中はこだわり尽くした栗の五重奏

そのまま栗がケーキになったような見た目は、ぷっくり艶々でとってもキュート!栗スイーツ好きのあの人や、いつもお世話になっている方への手土産にもぴったりです。



もちろん中身も栗尽くし!マロン生地の上に、くちどけの良いマロンクリーム・マロンバタークリーム・ホイップクリームをぎっしり重ね盛り。ほっくり渋皮栗もごろっと忍ばせています。その上からさらに栗のグラサージュをとろりと流しかけて、5つの栗の美味しさをぎゅっと閉じ込めました。ひとくち頬張るとたっぷりとあふれ出す栗の旨味を、口いっぱいに受け止めてみてください。



商品概要







【商品名】「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗

【商品サイズ】縦約7.0cm×横約7.0cm×高さ約5cm

【価 格】1個 864円(本体価格800円)、2個入1,728円(本体価格1,600円)

【期 間】2023年9月8日(金)~11月末ごろまで

【取扱店】バターステイツ by 銀のぶどう 各店(大丸東京店、西武池袋店)

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります。



バターステイツ by銀のぶどう とは







公式HP

https://www.butterstates.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/butterstates/

銀のぶどうのプロデュースで誕生したスイーツブランド「BUTTER STATE's(バターステイツ)」は、いつでもバターの香りにつつまれたバター合衆国。わたしたちが生まれて最初に記憶する香り=バターの香りを出発点に、バターがとけるほどのシェフたちの情熱でたくさんのおいしさを届けていきます。シェフ3人の共作から生まれた本格バタースイーツの世界をたっぷりお楽しみください。



