[株式会社CBCテレビ]

2023年5月21日(日)、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂アリーナでは、田中恒成の世界前哨戦、および日本フライ級1位の畑中建人の試合が行われます。CBCテレビでは、田中恒成戦の生中継に加え、畑中戦を含む2試合をLocipoでもライブ配信。

テレビ・オンラインを通じてほとばしる熱い戦いをリアルタイムでお届けします。









「次こそは必ず、来年は俺が世界チャンピオンになります」

2022年12月に田中恒成は高らかに宣言した。



世界最速で3階級王者となった田中恒成。

2020年の大晦日、4階級目で王者・井岡一翔に挑んだものの、プロ初黒星を喫した。



そこから再び歩み始めた、『4階級制覇』への道のり。

石田匠、橋詰将義、世界ランカーのヤンガ・シッキボ(南アフリカ)と3戦とも勝利。

そして、今回の対戦相手となるWBC世界スーパーフライ級13位 パブロ・カリージョ(コロンビア)。



世界タイトル奪取&4階級制覇へ!田中恒成の歩みを見逃すな!



CBCテレビでは地上波放送で田中恒成の勇姿をお届け!さらにLocipoでは、田中恒成戦に加え、同日に行われる畑中建人 VS チャワドン・ムアンスック(タイ)のフライ級8回戦も配信します。



試合概要





●52.6kg契約 10回戦



「田中 恒成 (畑中) vs パブロ・カリージョ (コロンビア)」

田中 恒成…WBO世界S.フライ級3位/ IBF同級3位/WBA同級4位/ WBC同級4位

パブロ・カリージョ…WBC世界S.フライ級13位



●52.0kg契約 8回戦

「畑中 建人 (畑中) vs チャワドン・ムアンスック (タイ)」

畑中 建人…日本フライ級1位、WBOアジアパシフィック同級2位

チャワドン・ムアンスック…タイ フライ級3位



■ライブ配信

配信時間:2023年5月21日(日) 13:10ごろ~

配信プラットフォーム:Locipo (ロキポ)

視聴料金:1,000円 (税込)

購入ページ:https://locipo.jp/premium/live/720b1a1a-f974-49d9-8686-c31491394cb7

※Locipoでの配信はWebページのみの視聴可。アプリ版での視聴はできません。

※2試合のセット料金です。どちらか1試合のみの購入はできません

※地上波放送は5月21日(日)13:56~、CBCテレビで放送します。

放送地域は愛知県・岐阜県・三重県となります。



Locipoについて









名古屋のテレビ4局が運営する動画配信サービス。テレビ番組の見逃し配信はもちろん、ニュースや番組で取り上げたエンタメ、グルメ、おでかけ情報などを配信中。



URL:https://locipo.jp/

提供サービス:Webサイト、スマホアプリ (iOS,Android)

参加社:東海テレビ放送、中京テレビ放送、CBCテレビ、テレビ愛知



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/19-19:46)