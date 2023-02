[Hamee]

~公式オンラインストア他で2月6日(月)より順次キャンペーン開始~



スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島 育大、証券コード:東証プライム3134)は、2023年2月6日(月)より、iFace公式オンラインストア及び全国のキャンペーン対象店舗にて、「iFace(アイフェイス)」のショルダーストラップ付きケース「Hang and」をご購入いただいた方に先着で限定オリジナルポーチをプレゼントするキャンペーンを実施します。







■「Hang and」発売を記念してiFaceロゴ入りオリジナルポーチをプレゼント

「iFace」のショルダーストラップ付きケース「Hang and」が2023年2月6日(月)より順次発売を開始します。店頭では2月7日以降より発売します。



これを記念し、iFace公式オンラインストアまたは一部のiFace取扱店様で「Hang and」をご購入いただいたお客様にiFace限定オリジナルポーチをプレゼントします。数量に達し次第終了となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。



オリジナルポーチは手のひらサイズでご用意。チャックが大きく開く使いやすい仕様で、リップクリームやワイヤレスイヤホンなどの小物を入れてお使いいただけます。またリングが付いているので、「Hang and」のカラビナにひっかけて一緒に持ち歩くこともできます。「Hang and」とオリジナルポーチでより身軽にお出かけをお楽しみください。



キャンペーンの詳細はこちら:https://jp.iface.com/event?p=12655



■キャンペーン概要

iFace公式オンラインストアまたはキャンペーン対象店舗で「iFace Hang and シリコンハードケース/ショルダーストラップセット」をご購入いただいた方に先着順でオリジナルポーチをプレゼント。



iFace公式オンラインストアでご購入の場合



【期間】

2023年2月6日(月)10:00 から

※準備数量に達し次第、終了



【条件】

「Hang and」を購入し、購入画面でクーポンコードを入力

・クーポンコードはiFaceSNS、公式オンラインストアニュース記事をご覧ください。

・一注文につき、一つまでとなります。



【販売ページ】

https://jp.iface.com/tech/products/case_hangand_standard



キャンペーン対象店舗でご購入の場合



【期間】

2023年2月7日(火)以降

※店舗によって販売開始日が異なる場合があります。

※準備数量に達し次第、終了



【対象店舗(順不同)】

ヨドバシカメラ:9店舗

ビックカメラ:9店舗

ロフト:4店舗

東急ハンズ:54店舗

※各店舗、数に限りがあります。

※店舗によっては配布が終了している可能性があります。



店舗詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jp.iface.com/event?p=12655



■iFace(アイフェイス)とは









『もっと自由に、なりたい自分になろう』

iFaceはあなたらしさを応援する、モバイルアクセサリーブランドです。



耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインやカラーバリエーションを揃えたケースを始め、スマホリング、ストラップや、AirPodsケースなどモバイルアクセサリーを幅広くラインナップ。



どんなスタイルでも、 どんな時にも、あなた自身を楽しめるように。

iFaceは『好きに』夢中に、あなた自身を楽しめるプロダクトを提供します。



いつだって、アナタのそばに。

By Your Side, iFace

https://jp.iface.com/tech/



【iFace 日本公式SNSアカウント】

Twitter(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■Hamee公式メディア

Hamee fun:https://hameefun.jp

note :https://note.com/hamee_831_

twitter :https://twitter.com/Hamee_831

Facebook:https://www.facebook.com/hamee831/



■Hamee(ハミィ)株式会社 概要( URL:https://hamee.co.jp )

会社名 : Hamee(ハミィ)株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 : 1998年5月

代表者 : 代表取締役社長 水島 育大

所在地 : 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 : EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-12:46)