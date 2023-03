[株式会社TBSラジオ]





アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日担当し、「CHILL」(癒し・すばらしい・かっこいい)をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月曜~金曜 27時~29時放送)の4月30日までの4月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターが、ミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。



◆月曜

the shes gone



2016年春、結成。

優しく甘い歌声と誰もが感じたことのある恋愛の儚さや切なさが表現された歌詞が最大の魅力であり、“そっと寄り添う”バンドアンサンブルで歌詞の情景を表現した4人組ロックバンド。

YouTubeで公開されているMVは、総再生回数5,000万回を突破しており、さらに全国各地の最大規模のライブハウスでツアーを開催するなど若者中心に絶大な人気を集めている。



◆火曜

the dadadadys



2022年1月26日、tetoとして6年間の活動をしていたボーカルギターの小池貞利、ベースの佐藤健一郎に加え、あらたに元2のドラマー、yuccoが正式加入し、この3人でthe dadadadysを結成。

同年1月、両A面配信シングル「ROSSOMAN!」をリリース。

同年4月、「RECORD STORE DAY JAPAN2022」にて「Do Wah dadadady」を10インチレコードでリリース。同タイトルの配信も開始。

サポートギターとして参加していた山岡錬が正式メンバーとしてバンドに加入し、4人編成となる。

同年5月、東京キネマ倶楽部を皮切りに全国9箇所を廻るワンマンツアー、「the dadadadys TOUR 2022」を開催。

同年9月、全6公演の対バンツアー「the dadadadys TOUR 2022」を開催。

同年11月、両A面配信シングル「らぶりありてぃ / k.a.i.k.a.n」をリリース。

同年12月、東名阪ワンマンツアーを開催。

2023年1月26日、儀間陽柄(ex.ヤングオオハラ)がバンドに加入し、5人編成となる。

3月22日、6曲入りEP「だ」と「da」を2作同時配信リリース。



◆水曜 1.2週目

DJ BUSTA-ROW



DJ / Producer

2008年にDJとしてキャリアをスタートし、現在まで世界10数カ国のクラブやフェスでプレイ。

DJ StyleはAll Genreで新旧問わず、観客を魅了している。

2021年には、オーケストラが演奏する"ODF -The ONE- ”の構成作家にも抜擢される。

また、SIBという3人組のプロデューサーで構成されているユニットで様々なのプロデュースやRemixを手掛けている。

音楽面のみならず、Japanese Banksyと世界で評されているストリートアーティスト、Aito Kitazakiと一緒にYoutube、SpotifyでのRadio配信など、マルチに活躍している。



3.4週目

Summer Eye



夏目知幸のソロ名義“Summer Eye(読み:サマー・アイ)”。

2009年にシャムキャッツのヴォーカル&ギターとしてデビュー。

日本語によるロックの探求とインディペンデントな活動を通して、多くの若者たちに支持されながらも、バンドは2020年に解散。

2021年12月、ファースト・シングル「人生」のリリースとともにSummer Eye名義でソロ・デビュー。

ボサノヴァとアシッド・ベースを繋いだ摩訶不思議なサウンドが高く評価される。

2022年は、台湾のインディー・ポップ・バンド、DSPSのエイミーとのスプリット・7インチ『BLA BLA SONG』に「生徒」「水坑」の2曲を提供。

さらにセカンド・シングルにして、レゲトン~デンボウのリズムを取り入れた「求婚」を8月に発表。

DJ/トラックメイカー、Toreiによるリミックスも話題を集めた。2023年2月にはネオアコ×ハウスなシングル「失敗」と同曲のXTALによるリミックスをリリース。

2023年3月21日、ファースト・アルバム『大吉』をリリース。先行トラックの「白鯨」はWOWOW連続ドラマ『ながたんと青と-いちかの料理帖-』の主題歌に。

ライフワークであるコラージュ制作や、楽曲提供・映画音楽・執筆・DJなど、形態にとらわれない自由な表現で世界のおもしろさに貢献中。



◆木曜

chilldspot



バンド名は、chill , child , spot , potを組み合わせた造語。

メンバー全員2002年生まれの東京都出身4人組バンド。

2019年12月に結成し活動開始。

2020年11月1stEPを高校在学中にリリース。

作詞・作曲も担当するVo.比喩根から自然と溢れ出すグルーヴと、異なる音楽ルーツを持つメンバー全員で形造る楽曲は、なぜか中毒性があり、一瞬で彼女らの渦に飲まれる。

グルーヴとジャンルレスな感覚で自由に遊ぶネクストエージ。



◆金曜

橋本徹(SUBURBIA)



編集者/選曲家/DJ/プロデューサー。

サバービア・ファクトリー主宰。

渋谷の「カフェ・アプレミディ」「アプレミディ・セレソン」店主。

『Free Soul』『Mellow Beats』『Cafe Apres-midi』『Jazz Supreme』『音楽のある風景』 『Good Mellows』 シリーズなど、選曲を手がけたコンピCDは350枚を越え世界一。





CITY CHILL CLUB

毎週月~金曜日 27時00分~29時00分

ミュージックセレクター:アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日を担当

