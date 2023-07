[株式会社扶桑社]

『まほやく』の物語世界を深く知るための公式レシピブック「『魔法使いの約束』公式レシピ集 The Secret Recipes of Wizards」が売れ行き好調につき、発売わずか1週間で即重版が決定しました。





キャラクターたちの緻密な心理描写、奥行きのある物語で、ファンを惹きつけて止まない、魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』(通称『まほやく』)。株式会社colyより配信されているスマートフォン向けソーシャルゲームで、600万ダウンロードを超える人気です。







魔法使いたちの暮らす世界の食材や料理についてのこまやかな描き方も印象的で、なかには「ロリトデポロ」や「カーケンメテオル」のように、響きだけでもわくわくするような見知らぬ料理も存在します。物語に登場する料理を、私たちが暮らす世界でも手に入りやすい食材と調理法で再現したレシピが一冊になった、「『魔法使いの約束』公式レシピ集 The Secret Recipes of Wizards」。この度、発売後即重版が決定しました。



本書では、物語に登場する料理を、私たちが暮らす世界でも手に入りやすい食材と調理法で再現。発売を心待ちにしていたファンの間では、キャラクターとの親密度を上げるミニゲームで料理に失敗するとできる「消し炭」を完全再現したレシピが話題騒然となっています。それぞれのレシピに関わりの深いキャラクターのコメントは、メインシナリオライター・都志見文太さんの書き下ろしです。さらに『まほやく』で描かれる食についてのこだわりに触れるインタビューも収録!







収録レシピ

<中央の国>パンケーキ/オズ、クリームシチュー/アーサー、貝のスープ/カイン、オムレツ/リケ

<北の国>カーケンメテオル/スノウ&ホワイト、消し炭/ミスラ、トレスレチェス/オーエン、フライドチキン/ブラッドリー

<東の国>ガレット/ファウスト、レモンパイ/シノ、ココット/ヒースクリフ、アヒージョ/ネロ

<西の国>サングリア/シャイロック、ムニエル/ムル、グラタン/クロエ、ダリオール/ラスティカ

<南の国>鮮魚のカルパッチョ/フィガロ、エッグベネディクト/ルチル、ラクレット/レノックス、ロリトデポロ/ミチル



ほか、イベント料理のレシピも







感想をつぶやく際には、「#まほやくレシピ本」のハッシュタグをぜひご利用ください。



書誌情報







「『魔法使いの約束』公式レシピ集 The Secret Recipes of Wizards」

発売:2023/6/30

定価:2,750円(本体2,500円+税)

判型:B5変型判 112ページ

ISBN:978-4-594-09503-1



購入リンク

Amazon:

https://www.amazon.co.jp/dp/4594095038

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/17526357/



本書に関するお問い合わせ





株式会社扶桑社 宣伝PR部

senden@fusosha.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-13:40)