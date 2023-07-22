第12世代、第13世代 インテル(R) Core(TM) …
［ASUS JAPAN株式会社］
「PRO WS W680-ACE IPMI」
ASUS JAPAN株式会社は、第12世代、第13世代 インテル(R) Core(TM) プロセッサに対応W680チップセット搭載のワークステーションマザーボード「PRO WS W680-ACE IPMI」を発表しました。
2023年7月21日（金）より販売を開始します。
PRO WS W680-ACE IPMI
製品名：PRO WS W680-ACE IPMI
読み方：プロ ワークステーション ダブリューロクハチゼロ エース アイピーエムアイ
ブランド：ASUS
対応ソケット：LGA1700
対応CPU：第12世代、第13世代 インテル(R) Core(TM) プロセッサ、Intel(R) Pentium(R) Gold/Celeron(R) プロセッサ
チップセット：Intel(R) W680
メモリスロット：DDR5 ×4、最大128GB
対応メモリ：DDR5 7000
拡張スロット：PCIe 5.0×16×2、PCIe 3.0×16×2、PCIe 3.0×1×1
ストレージ機能 : M.2×3、SATA 6Gb/s×4、SlimSAS×1
有線LAN機能： 2.5Gb Intel(R) Ethernet×2、ASUS LANGuard
USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×1 (0/1)、USB 3.2 Gen 2×2 (2/0)、USB 3.2 Gen 1×6 (4/2)、USB 2.0×6 (2/4)
フォームファクタ：ATX（305 mm×244 mm）
価格：オープン価格
製品ペー ジ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-w680-ace-ipmi/
製品の特長
IPMI拡張カードが付属
IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載
電源ソリューションを強化
DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給
次世代の接続性
デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル(R)2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C(R)搭載、Thunderbolt(TM) 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー
包括的な冷却性能
大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4
高度なセキュリティ管理
ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御
確かな安定性
24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/22-01:40）
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