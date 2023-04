[株式会社STARBASE]



プロデューサーにLil'Yukichiを迎えた楽曲は、70年代の歌謡曲の名曲として知られる山本リンダ「狙いうち」をオフィシャルサンプルしたクラブバンガーとなっている。

どんな時も自分自身を肯定し、前向きな姿勢を持って歩んでいく事をMARIAらしい視点で描いた楽曲。

また今回のアートワークには、MARVEL COMICSでの執筆をはじめ、2021年にはアメコミ界のアカデミー賞とも表される、アイズナー賞「最優秀カバーアーティスト」を受賞したイラストレーター・桃桃子(Peach Momoko)による描き下ろしカバーとなっている。今後は本楽曲を含む全5曲入りのEP作品の発表も控える。



●作品概要



Artwork by 桃桃子(Peach Momoko)



アーティスト:MARIA

タイトル:Perfect

アルバム配信日:2023年4月26日(水)

フォーマット:Streaming / DL

レーベル:SUMMIT, Inc.

品番:SMMT-182

各種配信サービス:https://summit.lnk.to/SMMT182





Produced by 都倉俊一, Lil'Yukichi

Lyrics by 阿久悠, MARIA

Contain sample from "狙いうち" by 山本リンダ

Licensed by PONY CANYON INC.

Recorded & Mixed by murozo (Crystal Sound)

Mastered by Kevin Peterson (Mastering Palace)

Artwork by 桃桃子(Peach Momoko)

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

℗(C) 2023 SUMMIT, Inc.





●MARIA プロフィール



Photo by Miyu Terasawa





SIMI LABのメンバーとしても活動するMARIA。

2011年のSIMI LABの1stアルバムを発表以降、OMSBやDyyPRIDEなどのクルーメンバーのソロ作品への参加、2013年には、自身初となるソロアルバム「Detox」を発表。2017年には約4年ぶりに2枚目となるフルアルバム「Pieces」を発表。2018年にはフィーチャリング・シンガーにGloriaを迎えたデジタルシングル「Without your Luv feat. Gloria」を発表、2019年には、プロデューサーにGradis Niceを迎えた新曲「Set Me Free」を発表した。

2020年には、EP『Deep Float』をリリース。また、2023年4月には、ヒプノシスマイク 東方天乙統女のソロ歌唱曲「Just do it」のラップ制作を担当。そして同月の4月、最新シングル「Perfect」をリリースする。今後は本楽曲を含む全5曲入りのEP作品の発表も控えている。





MARIA: https://www.summit2011.net/artists/maria/

MARIA Official Twitter:https://twitter.com/mariappgirl

MARIA Official Instagram:https://www.instagram.com/mariasimisimi/

MARIA YouTube Channel : https://www.youtube.com/@maria_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-19:46)