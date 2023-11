[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」のテレビ放送第5話のあらすじ&場面写真を公開いたしました。また、「765プロch 原っぱ通信」の第4回配信情報も公開!





第5話「未完成のThank You!」あらすじ&場面写真





■先行カット













































■あらすじ

「原っぱライブ」開催が迫り、レッスンに準備に、忙しい MILLIONSTARS のメンバー。

一番の大仕事はステージのためのテントを作ること。

遅い時間まで作業をするメンバーに、プロデューサーが寝袋を差し入れる。

寝袋にくるまって横になったメンバーに、未来が言う。

「みんな、ありがとうね」。そしてライブ当日がやってくる。



■制作スタッフ

脚本: 加藤陽一

絵コンテ:梅澤純一 天井和文

演出: 塩谷大介 天井和文



■次回予告

https://youtu.be/ZtOjlCdQSiE





ASOBI CHANNELにて、毎週土曜日 23時から、「765プロch 原っぱ通信」配信中!

11月4日(土)第4回配信!





ASOBI CHANNELにて、毎週土曜日23時から、「765プロch 原っぱ通信」を配信中!

MCの中村源太(プロデューサー役)が、ゲストに出演キャストを迎えて、各話を一緒に振り返ります。



✦配信概要

スケジュール:毎週土曜日 23:00~

配信プラットフォーム:ASOBI CHANNEL(https://asobichannel.asobistore.jp/)

番組MC:中村源太(アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」プロデューサー役)





✦第4回配信

配信日時:11月4日(土)23:00~

ゲスト:渡部恵子(周防桃子役)・阿部里果(真壁瑞希役)

視聴URL:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/harappa4



第5話放送前夜に、ぜひ「原っぱ通信」で4話の内容を思い出していただき、翌日 日曜朝10時からの放送をお楽しみください。



アソビストアプレミアム会員の方は、おまけ放送もありますのでそちらもぜひお楽しみください。



✦アーカイブはこちら

アイドルマスターチャンネル:https://www.youtube.com/playlist?list=PLsezBU1tkb0n7LamCCXffs4ZAnzwzZHQm



✦ASOBI CHANNEL

第1話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/1ypp48qd32p

第2話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/1bh8cya8z1

第3話:https://asobichannel.asobistore.jp/watch/harappa3



『ユナイテッド・シネマ豊洲』にて11/9(木)まで第1~3幕の上映延長が決定!







『ユナイテッド・シネマ豊洲』にて第1幕~第3幕の上映延長が11月9日(木)まで決定いたしました。



〈上映延長期間〉

11月3日(金) ~ 11月9日(木)



※来場者特典&週替わりボイスシアターは、それぞれ各幕3週目の内容にて実施いたします。

※第3幕の上映は週替わりボイスシアター上映後、アンコールステージ「Rat A Tat!!!」のMV上映も実施いたします。

※詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。

※上映スケジュールに関しましては、上映館の公式サイトをご確認ください。









「MILLIONLIVE! ANIMATION STAGE」シリーズ

楽曲「海風とカスタネット」で楽しむ期間限定イベント開催!







2023/10/31(火)15:00より、期間限定イベント「プラチナスターチーム~海風とカスタネット~」を開催中です。



プロモーション活動でライブやお仕事を行って「パフォーマンスゲージ」を上昇させよう!

「パフォーマンスゲージ」がMAXに到達するとプレイできる「プレミアステージ」でイベントptを大量獲得!



「イベントptランキング報酬」「累積イベントpt報酬」「ハイスコアランキング報酬」「ラウンジランキング報酬」で、イベント限定カードや、称号獲得を目指しましょう!

また、毎日00:00に解放されていくイベントコミュや、イベント楽曲「海風とカスタネット」をお楽しみください♪



《イベント限定カード》

■イベントptランキング報酬

SR「MILLIONSTARS Team2nd 高坂海美」(CV:上田麗奈)





■累積イベントpt報酬

SR「MILLIONSTARS Team2nd 百瀬莉緒」(CV:山口立花子)





■開催日時

2023/10/31(火)15:00~2023/11/07(火)20:59



■ 「海風とカスタネット」のMVも公開!

→https://youtu.be/gjisNHmMsZo





詳細につきましては、ゲーム内お知らせ、アイマスブログをご覧ください。



今後とも「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」をよろしくお願いいたします。



▼詳細はこちら

https://idolmaster-official.jp/news/01_9877



アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」概要









【作品概要】

タイトル:「アイドルマスター ミリオンライブ!」



春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



【TV放送情報】

放送時期:毎週日曜日 朝10時よりテレビ東京系6局ネット 、BS11ほかにて放送中



・テレビ東京系6局ネット 毎週日曜10:00~

・テレビ東京にて 毎週日曜25:35~ ※再放送

・BS11 毎週月曜23:30~

・BS日テレ 毎週木曜24:30~

・AT-X 毎週金曜20:30~

-毎週火曜8:30~ ※リピート放送

-毎週木曜14:30~ ※リピート放送



※放送時期は変更となる場合がございます。



【配信情報】

●ニコニコ<単独先行配信>

毎週日曜日10:30~ ニコニコチャンネル ※最新話1週間無料・SVOD・都度課金サービス

毎週日曜日21:00~ ニコニコ生放送

毎週木曜日20:30~ ニコニコ生放送 ※リピート放送



●毎週木曜24:00~

TVer ※最新話1週間無料

ネットもテレ東 ※最新話1週間無料

ABEMA ※最新話1週間無料・SVOD



PrimeVideo ※SVOD・都度課金サービス

Hulu

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

dアニメストア

FOD

Lemino

Google Play ※都度課金サービス



●毎週金曜12:00~

HAPPY!動画 ※都度課金サービス

ムービフルプラス ※都度課金サービス



●毎週金曜18:00~

バンダイチャンネル ※SVOD・都度課金サービス



●毎週木曜12:00~

ふらっと動画



●COMING SOON ※配信開始時期は追って公開いたします。

TELASA ※SVOD・都度課金サービス

J:COMオンデマンドメガパック ※SVOD・都度課金サービス

milplus ※SVOD・都度課金サービス

auスマートパスプレミアム



【スタッフ】

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組



【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production



【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について





アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!







「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」

↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays



----------------------------------------------------------------------------------------------

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

----------------------------------------------------------------------------------------------



『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは





『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、現在対象劇場にてTVアニメの先行上映を実施中、 現在10月8日(日) よりTV放送中です。







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-09:16)