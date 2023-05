[CROOZ]

クルーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小渕 宏二)は、100%子会社であるCROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小渕 宏二)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、株式会社DHOLIC FBL(本社:東京都渋谷区、代表取締役:權 成勳)が展開する国内最大級韓国発レディースファッションブランド『DHOLIC(ディーホリック)』が新規オープンすることをお知らせ致します。







『DHOLIC(ディーホリック)』は、国内最大級韓国発レディースファッションブランドです。会員数220万人以上、LINE公式アカウントで73.9万人、Instagramで61.5万人、Twitterで6.9万人とSNS合計総フォロワー数は142.3万人(2023年5月現在)と、10~20代女性に非常に人気を博しております。また、最新トレンドを、豊富・最速・ハイクオリティ・リーズナブルにお届けしております。今回『DHOLIC(ディーホリック)』がSHOPLISTに新規オープンすることで、人気の韓国ファッション商品の取り扱いを拡大し、品揃えが今まで以上に充実いたしました。これにより、既存ユーザーの満足度向上と新規ユーザー獲得を目指していきます。



新規オープンブランド概要







ブランド名:『DHOLIC(ディーホリック)』

「最新トレンドを、豊富・最速・ハイクオリティ・リーズナブルにお届け。」

会員数220万人以上を誇る最新トレンドのファッション・コスメを取り扱う通販サイト『DHOLIC』。

常に変化を続けるトレンドをいち早く取りいれた、ライフスタイルアイテムを提案。

高品質でありながらリーズナブルな価格展開で、旬なファッション/メイクを楽しめます。

常に変化し続ける女性のライフスタイルに寄り添ったブランドです。

URL:https://shop-list.com/women/brand/dholic/



販売アイテムについて(一部抜粋)







『SHOPLIST.com by CROOZ』の今後の展望について





『DHOLIC(ディーホリック)』が新規オープンすることにより、ユーザーに向けてこれまで以上に多様な商品を提供できるようになりました。SHOPLISTでは今後も幅広いジャンルの商品をまとめて購入・受取ができるという利点を最大限活かし、ユーザーの求めるブランドの取り扱いに注力してまいります。



■『SHOPLIST.com by CROOZ』/『SHOPLIST OUTLET by CROOZ』について

『SHOPLIST.com by CROOZ』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトであり、『SHOPLIST OUTLET by CROOZ』は、海外のハイブランドから国内人気ブランドのアイテムがアウトレット価格でお買い物できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。



■サービス概要

サービス名称:『SHOPLIST.com by CROOZ』



Webサイト:https://shop-list.com/



アプリダウンロードURL:

iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/matomete-maierushoppinguapuri/id977078479?l=ja&ls=1&mt=8



Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.crooz.shoplistapp







アプリ推奨端末:

iOS:iOS11.0以上(推奨iPhone5s以上)



Android:Androidバージョン5.0.0以上







企画製作・運営:CROOZ SHOPLIST株式会社





■クルーズ株式会社について

クルーズ株式会社は、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』を軸に、ショッピングやゲームなどのエンターテイメント領域を中心に、常に時代の変化に合わせて幅広くインターネットサービスを展開しています。

https://crooz.co.jp/



■会社概要



社 名 :クルーズ株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設 立 :2001年5月24日

資本金 :4億6,016万円(2022年3月末)

事業内容:純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援





社 名 :CROOZ SHOPLIST株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設 立 :2018年3月14日

資本金 :1億2,000万円(2022年3月末)

事業内容:ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』の企画、開発、運営



