◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区津島中、学長:槇野博史)と国連貿易開発会議(UNCTAD)による「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース:Young Female Scientist Programme in Japan」の第二期となる若手女性研究者3人が2022年10月25日に来学し、槇野博史学長らを表敬訪問しました。



表敬訪問には、横井篤文上席副学長(特命(グローバル・エンゲージメント戦略)担当)、鈴木孝義副学長(国際担当)らが同席。若手女性研究者からは自身の経歴や本学で実施予定の研究内容などが、槇野学長からは関連する岡山大学の取り組みが紹介され、終始和やかな雰囲気の訪問となりました。



表敬訪問後、若手女性研究者らは資源植物科学研究所を訪問。研究所の説明を受け、施設を見学しました。若手女性研究者らは積極的に質問を行い、岡山大学が推進するSDGsの取組や研究所の成り立ちについて学びました。











岡山大学とUNCTADは、2020年1月9日に、SDGs(持続可能な開発目標)達成のための科学技術イノベーション(STI for SDGs)の人材育成に向けて、大学としては世界初となる包括連携協定を締結。本協定に基づき、「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース:Young Female Scientist Programme in Japan」として、UNCTAD加盟国におけるアセアン諸国及びアフリカの途上国の若手女性研究者を対象に、2週間から1か月程度の短期の共同研究・研修を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響で第一期となる2021年度はオンラインでの実施となりましたが、2022年度は、14人(南アフリカ8人、ガンビア2人、エジプト、エチオピア、タンザニア、フィリピン各1人)が参加し、10月から来年2月にかけて渡日予定です。



岡山大学はこの事業を契機に、STI for SDGsを実施運営する国連の中枢機関のUNCTADと連携を強化し、STI for SDGsの人材育成の取組を岡山から世界へ推進し、国内外に発信していきます。







○国連貿易開発会議(UNCTAD)

1964年に設立。ジュネーブに所在する、貿易と開発、金融、投資、技術、持続可能な開発の関連問題に総合的に対応する国連の中心的な機関です。途上国の貿易、投資、開発の機会を最大化し、グローバリゼーションから生じる問題に直面する途上国を支援し、対等な立場で世界経済へ統合することを目的としています。

https://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/other_bodies/unctad/

https://unctad.org/





◆本件お問い合わせ先

岡山大学 国際部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-7036

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11616.html



