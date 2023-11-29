［大東建託］

サプライチェーン評価システム「ＥｃｏＶａｄｉｓ」を利用したサステナビリティ強化の取り組み



大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：竹内啓）は、１１月２９日、グリーン購入ネットワーク※１が主催する「第２４回グリーン購入大賞」において、当社の『サプライチェーン評価システム「ＥｃｏＶａｄｉｓ（エコバディス）」を利用したサステナビリティ強化の取り組み』が『優秀賞』を受賞しました。

ＥｃｏＶａｄｉｓの導入・活用と中小規模のサプライヤー企業様支援は、持続可能な調達において、業界を先駆けるもので独自性が高い点が評価されました。

※１グリーン購入を促進するために、1996年に設立された、企業・行政・民間団体等によるネットワーク組織





＜ポイント＞

●サプライチェーン評価システム「ＥｃｏＶａｄｉｓ」を利用したサステナビリティ強化の取り組みが、「第２４回グリーン購入大賞」で『優秀賞』を受賞

●ＥｃｏＶａｄｉｓの導入・活用と、独自性のある中小規模のサプライヤー企業様支援が評価される





グリーン購入大賞とは





「グリーン購入大賞」は、グリーン購入※２の普及・拡大に取り組む団体を表彰する制度で、１９９８年に創設されました。「第２４回グリーン購入大賞」では、持続可能な調達（消費と生産）を通じたＳＤＧｓの目標達成、とりわけ、脱炭素社会やサーキュラーエコノミー※３の実現に寄与する取り組みについて、審査が行われました。また、特別部門では、持続可能な農林水産業の実現に向けた取り組みを対象とした「農林水産特別部門」が設置されました。

※２ 購入の必要性を十分に考慮し、環境や社会への影響を考え、環境負荷の低減や社会的責任の遂行に努める事業者から優先して購入すること

※３ 循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、従来の３Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ、Ｒｅｕｓｅ、Ｒｅｃｙｃｌｅ）の取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動のこと



審査委員会からの受賞評価コメント





持続可能な調達の実現に向けて、業界に先駆けてのＥｃｏＶａｄｉｓの導入・活用、効率的なサプライヤー調査の実施と、結果のフィードバックの取り組みは評価できる。とりわけ、中小規模のサプライヤーへのＥｃｏＶａｄｉｓ回答費用等を負担する支援策は、他に例がなく、サプライチェーン全体でのサステナビリティの推進に向けた取り組みとして独自性が高いといえる。



サステナビリティ強化の取り組み





当社は、サプライチェーンにおける持続可能な調達網の構築、さらには建設業界と社会の持続可能性の向上に貢献することを目的として、２０２２年度に国内の建設業界で初めてＥｃｏＶａｄｉｓ社（本社：フランス）のサステナビリティ評価システムを導入しました。

システム導入後３年間をトライアル期間とし、最終年となる２０２４年度までに、７割以上のサプライヤー企業様に参画いただくことを目指し、サプライヤー支援に力を入れています。

＜主な支援策＞

●ＣＯ２排出量算定などをテーマとしたセミナーの開催

●中小規模のサプライヤー企業様に対する費用補助

●優秀サプライヤー表彰 など





関連情報





【環境経営】２０２３年度 サプライヤーマネージメント会議を開催（２０２３年７月２８日）

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2023/letter_supply_20230728.html

【環境経営】『サプライチェーンサステナビリティ強化施策』開始（２０２２年９月２日）

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2022/release_supplychain_0902.html



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/29-17:16）