株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区)から、「パックマン」の活動に関する11月の新情報をお届けいたします。





大注目の若手作家「Mr Doodle」と「パックマン」がコラボレーション!

個展「Doodle x PAC-MAN」を開催







THE ANZAI GALLERYにて、イギリス出身の作家・Mr Doodleの個展「Doodle x PAC-MAN」が開催されます。本展では、作家が少年時代から大好きだという「パックマン」と公式コラボレーションし、ペインティング、彫刻、版画を含む35点の作品と、作家が“doodling”を施したアーケードゲーム機も設置されます。





Mr Doodleことサム・コックス氏は、1994年生まれ。モノクロームの手描きによるポップな パターンやキャラクターが、際限なく増殖していく制作スタイルを特徴とする作家です。 「Doodle=いたずら書き」という活動名のとおり、幼少期に自宅の壁や家具を落書きで埋め尽くすように描き始めました。作家が制作風景をInstagramで公開すると瞬く間に注目を集め、2023年10月現在のフォロワー数は294万人超。2022年にはイギリス・ケント州にある自邸を天井や壁からトースターに至るまでdoodlingで覆った「Doodle House」を完成させました。作家にとってこれまでの人生で最大で最長のプロジェクトで、これからの将来も彼のステートメント作品と評されるでしょう。ダイナミックな数々の作品の制作を通じて、注目の若手作家としてファインアート界に扇風を巻き起こし続けています。





「パックマン」とのコラボレーションがついに実現した本展にて、「アート、特にdoodlingは、人々に笑顔と前むきな気持ちをもたらす力があると心から信じている」と話す作家の世界観をぜひご堪能ください。





【個展情報】

会期:2023年11月11日(土)~2024年1月13日(土)*日曜・月曜・祝日休

会場:THE ANZAI GALLERY(東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA ART COMPLEX II 3階)

時間:12:30~18:00

オープニングレセプション:11月11日(土)12:30~18:00 ※作家が在廊します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



個展詳細はこちら:https://www.theanzaigallery.com/



【Mr Doodle | 作家略歴】



1994年、イギリス・ケント州生まれ。本名はサム・コックス。西イングランド大学ブリストル校イラストレーション専攻卒業。幼少期から絵を描くことに熱中。作家活動はキャンバスの枠を超え、ギャラリーでの展示だけにとどまらず、FENDI、PUMA、CONVERSE、SUMSUNG、MTVなど数々のブランドとのコラボレーションワークも手がけている。



Photo credit to Mr Doodle Studio





累計1,000万個突破*のサプリ「ぱっくん分解酵母」と「パックマン」のコラボ商品が登場!







株式会社ネイチャーラボが開発するダイエットサポートサプリシリーズ「SVELTY(スベルティ)」の「ぱっくん分解酵母」と、「パックマン」がコラボ!2023年11月1日(水)よりネイチャーラボ公式ECストアで先行販売を開始、11月15日(水)より全国のドラッグストア、ECサイトにて順次販売されます。

レトロかわいさのある見た目で若年層にも人気の「パックマン」と、食べることを楽しむ「ぱっくん分解酵母」の親和性の高さから今回のコラボが実現しました。食べるのが大好きな方、体型を気にされている全ての方、是非お試しください。

* 2016年10月~2023年9月までのぱっくん分解酵母シリーズ累計個数 ネイチャーラボ調べ



※食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。健康的なダイエットは栄養バランスのとれた食事と適度な運動が必要です。



また、ネイチャーラボECストアにてオリジナルサプリメントケースがもらえるキャンペーンが開催されます。

対象期間:2023年11月1日(水)~ ※無くなり次第終了

ネイチャーラボECストア:https://store.naturelab.co.jp/



商品の詳細はSVELTY公式ブランドHPをご覧ください:https://www.svelty.jp/





Amazon Merch on Demandにて、冬にぴったりの「パックマン」新作アパレルが登場







オンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」にて、クリスマスを楽しむパックマンやゴースト達がデザインされた新作アパレルが登場します。



バンダイナムコエンターテインメント公式ページ「LIFESTYLE MART(ライフスタイルマート)」はこちら:

https://amzn.to/3BaeN1Q





「DRY CRYSTAL × PAC-MAN」

缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲームが登場!







『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』と「パックマン」がコラボレーションした新感覚ARゲーム「DRY CRYSTAL × PAC‐MAN」が配信中です。

特設サイトからカメラを立ち上げて「スーパードライ ドライクリスタル」の缶にスマートフォンをかざすと、AR(拡張現実)技術によって缶体に映し出された拡張現実の世界で「パックマン」が楽しめます。総合ランキングや都道府県別ランキングもわかるため、友人や家族、全国の人たちと競い合うことができます。



キャンペーン期間:2023年10月11日(水)10:00~2024年1月4日(木)23:59

※本キャンペーンの参加条件は満20 歳以上の方に限定されており、20 歳未満の方のご参加はできません。



詳細は特設サイトをご確認ください:https://drycrystal-pacman.cp-asahi.jp/





「パックマン」について





「パックマン」は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP(Intellectual Property:知的財産)です。日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマン フィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98%、また米国以外でも多くの国・地域で90%以上の認知度を誇ります。

(「パックマン」海外認知度:当社独自調査結果より)



公式”X”(旧Twitter):https://twitter.com/BNEI_PACMAN_JP

公式Instagram:https://www.instagram.com/official_pacman_jp/

公式ウェブサイト:https://pacman.com/jp/



*インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



