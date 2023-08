[株式会社サザビーリーグ]

シーズンテーマ「BIOLOGY~生物学~」。



アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、New Collectionの第二弾が8月4日(金)より発売いたします。パールの多彩なバリエーションと、ニュアンスのある色合いが魅力的なシェルを使ったアイテムが登場します。( https://agete.com/pickup/2023newcollection_vol3 )





パール





親から子へ、そしてさらにその先の世代へ。人の想いを紡ぐ宝石として大切にされてきたパール。

優しい色合いと丸みを帯びたフォルムが織りなす美しさは、どんな時も変わらずに身につける人に寄り添います。





(from left)

pierced earrings 50,600yen/ K10, pearl and labradorite

earrings 24,200yen/ gold plated silver and pearl



希少性の高い南洋パールをあえてシルバーに留め、カジュアルに仕上げたものや、チャームとのアレンジも楽しめるように開閉タイプの留め具を合わせたネックレス。落ち着いた雰囲気を纏うグレーパールは、白いTシャツや襟付きシャツなどに合わせたクールなスタイリングがおすすめ。



(from left)

necklace 26,400yen/ K18

charm 16,500yen/ K10 and pearl

necklace 28,600yen/ silver and pearl

necklace 55,000yen/ K10 and peal





シェル





雄大な海のパワーを秘めるとも言われるシェルは艶やかでニュアンスのある発色が魅力。

時を経ても朽ちることのない美しさへの敬意からアガットのロゴマークのモチーフにもなっています。



黒蝶貝の美しさを存分に楽しめるチャームとリング。

インパクトの強いシルエットの中に波模様のレリーフを施し、表面を凹凸のないフラットに仕上げているので、シェルの持つ緑や紫などの遊色が存分に楽しめます。



(from left)

charm 27,500yen/ silver and shell

ring 30,800yen/ silver and shell





(from left)

ring 49,500yen/ silver, shell and labradorite

ring 33,000yen/ silver and shell ※展開店舗限定

ring 88,000yen/ K10 and shell ※展開店舗限定

charm 22,000yen/ K10, shell and quartz

charm 22,000yen/ K10, shell and pearl







【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年8月4日(金) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4



