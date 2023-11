[増進会ホールディングス(Z会グループ)]

Z会オリジナルテキストの『みらいワーク』とロボット・プログラミング学習キットの「KOOV」の融合で、紙や画面上の学びに留まらず、リアルな経験も積みながら、学びを進め、確実に力をつけられます。



株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)のグループ会社である株式会社Z会は、自宅で学べる「Z会プログラミングシリーズ」において、「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」をリニューアルし、2023年11月12日より申込受付を開始しました。プログラミングの学びが確実に身につくよう、教材内容を全面刷新。知識と実践を積み上げていきます。また、体系的に学び、段階的に理解を促すカリキュラムに再設計しました。さらに、始めやすく続けやすいよう、受講料も改定しました。この機会にぜひご受講ください。

プログラミングみらい講座 with KOOV(R):https://www.zkai.co.jp/z-programming/mirai/









「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」

プログラミングの学びを楽しむ中で、未来を切りひらく力を身につけてほしい、そんな思いとともに開講した「みらい講座」がこの度リニューアル。未来に向ける思いはそのままに、より深く・より広く学べる講座になりました。Z会オリジナルテキスト『みらいワーク』と株式会社ソニー・グローバルエデュケーションが開発したロボット・プログラミング学習キット「KOOV(R)」を融合し、紙や画面上で学びながら、実際にロボットを作ったり、動かしたりという実践により、創造力や課題解決力などの力をつけていく、自宅で学べる講座となっています。





リニューアルポイント

Z会オリジナルテキスト『みらいワーク』を刷新!丁寧に学びをナビゲートします。





例えば「プログラムのポイント」では、ブロックの動きを一つひとつ解説。なぜそのようになるのか、しっかりと理解できるようにします。また「ちょうせんしてみよう」では、実際に自分でプログラムを作ったり、アレンジしたりと、アウトプットを通して基礎を定着させ、応用する力を養います。このように知識と実践を積み上げていくことにより、確実に力をつけていきます。



カリキュラムを再設計!小学生が身につけておくべきレベル+αの知識・スキルを幅広く扱います。





ステージ1(1年目)ではプログラミングの基本を学び、ステージ2では電子パーツを動かしたり、複雑なロボットの機構を学んだりします。さらにステージ3では、プログラミングの発展的な活用力を身につけます。3年間続けていくことで、段階的に理解をしながら体系的に学んでいき、着実にレベルアップしていきます。



受講料を改定!ステージ1の受講料とKOOVアドバンスキット代で6,200円(税込/月)

(※受講料・キット代ともに毎月払いの場合)。





始めやすく続けやすい価格となっています。



このようにパワーアップした「みらい講座」で、未来につながる学びを始めましょう。

今ならリニューアル特別キャンペーンにて、収納ボックス&ラッピング袋をプレゼント中。

▼リニューアル特別キャンペーン締切日

2024年1月11日(木)

※「リニューアル特別キャンペーン」詳細

https://www.zkai.co.jp/z-programming/campaign/el_topics-cp/







「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」は、株式会社Z会と株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの協業による講座です。KOOV(R) は 、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。



