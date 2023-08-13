ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月13…
［一般社団法人Ｔリーグ］
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月13日開催の「T.T彩たま vs 木下マイスター東京」のオーダーを発表いたします。
チケットこちら→https://tleague.jp/ticket/
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