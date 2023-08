[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)にて、

『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)×「Start over!」(櫻坂46)

コラボMVのプレミア公開が決定!アニメ主題歌でのコラボでスタートした本企画ですが、

その垣根を超えたビッグなコラボが今回実現しました!

今後も主題歌シリーズ以外のコラボMVを展開予定です!

今回はキルア=ゾルディックの成長過程を描いた映像に、

ダンサブルなサウンドとパフォーマンスが話題となった楽曲を乗せて皆様の元へお届けします。

配信スタートは8月13日(日)20時00分~を予定しております。



・8月13日(日)20時00分:

『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)×「Start over!」(櫻坂46)

URL:https://youtu.be/mxRPeN4JuZg





【JUMP MV とは】

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ

所属アーティストのコラボMV企画。

ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中!



★『HUNTER×HUNTER』作品紹介

1998年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された原作『HUNTER×HUNTER』。冨樫義博氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー です。

父と同じ「ハンター」になるために、故郷を旅だった少年ゴンは、ハンター試験で出会ったレオリオ、クラピカ、キルアとともに、数々の試練を乗り越え成長していく。ヒソカや、クロロなど癖のある魅力的なキャラクターが大きな反響を呼び、綿密に練られた世界観と驚愕のストーリー展開、高度な心理戦と手に汗握る念能力バトルといった突出した独創性が読者の心を掴んだ。シリーズ累計発行部数(デジタル版含む)は8400万部を突破し、2度のTVアニメ化やゲーム化などメディアミックスも盛んに行われ、ファンを魅了し続けている。











【『HUNTER×HUNTER』書影(1巻、最新37巻)】





【「櫻坂46」 アーティスト紹介】



秋元康総合プロデュース。

応募者2 万2509 名のオーディションを経て、2015 年8 月に乃木坂46 に続く「坂道シリーズ」第2 弾グループとなる欅坂46 として誕生。

2016 年4 月6 日、1st シングル「サイレントマジョリティー」でデビュー。

女性アーティストオリコンランキング初週売上の歴代1 位を獲得。

2020 年10 月12 日・13 日の2 日間に渡って開催された「欅坂46 THE LAST LIVE」をもって欅坂46 の活動休止と改名を発表。

約57 万人の視聴者を魅了し、欅坂46は幕を閉じた。

2020 年10 月14 日より櫻坂46 が活動をスタートし、12 月9 日には1st シングル「Nobody's fault」をリリース。2021 年秋には櫻坂46 として初の全国アリーナツアー、12 月には「1st YEAR ANNIVERSARYLIVE」を日本武道館で開催し全国各地のファンとグループの絆を深めた。

2022 年にはグループの念願だった東京ドーム公演を2 日間実施し、2023 年6 月に6th シングル「Startover!」を発売、オリコンシングルランキング1 位、各配信・ストリーミングサービスの1 位を席巻した。

7 月にはフランス・パリにて開催の「Japan Expo」で初めて海外のイベントに出演し、7月28日~櫻坂46として初めての展覧会、櫻坂46展「新せ界」を開催中。

そして、11 月には初のスタジアムライブをZOZO マリンスタジアムにて開催と、グループの挑戦は止まらない。



「櫻坂46」配信用URL

https://sakurazaka46.lnk.to/StartoverSpecialEditionA3



【動画公開スケジュール】

8月13日(日)20時00分~プレミア公開

URL:https://youtu.be/mxRPeN4JuZg



【関連SNS】

・ジャンプチャンネル公式X(前Twitter):https://twitter.com/jumpch_youtube

・ジャンプ公式X(前Twitter):https://twitter.com/jump_henshubu

・冨樫義博 公式:https://twitter.com/Un4v5s8bgsVk9Xp

・ソニーミュージック公式X(前Twitter):https://twitter.com/SonyMusic_JPN

・櫻坂46公式X(前Twitter):https://twitter.com/sakurazaka46



