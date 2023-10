[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『ゲーム×音楽×アソビ』によるエンターテインメントの拡大を目指し魅力的なゲームミュージックを届けるサウンドレーベル 「Bandai Namco Game Music」より、「ARMORED CORE」シリーズの10年ぶりの最新作で株式会社フロム・ソフトウェアとの共同開発タイトル 「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のゲームBGM を、全世界向けに配信開始いたしました。





作曲は、これまでも同シリーズでコンポーザーとして様々な楽曲を手掛けてきたフロム・ソフトウェアの星野康太を筆頭に、同社サウンドチームの宮澤翔衣、小野寺崇が担当。全47曲、計130分におよぶ力作となっております。メカのダイナミックで白熱したバトルと、辺境の開発惑星「ルビコン3」を舞台としたオールドSFの重厚な世界観を演出する楽曲を、ぜひお楽しみください。







■「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICONオリジナルサウンドトラック」

配信開始日:2023年10月31日

配信地域:全世界

配信形態:ダウンロードおよびサブスクリプション

配信 PF:iTunes, Apple Music, Spotify 他、主要な音楽サイトより配信

概要:フロム・ソフトウェアによって制作された 47 曲がお楽しみ頂けます。

配信リンク: https://nex-tone.link/mCU6W6bVF





「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」とは





「ARMORED CORE」シリーズ最新作となる本作は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲームです。射撃と近接格闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒し、立ちはだかる強大な敵や難局に挑んでいく、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションをお楽しみいただけます。



【コンテンツ概要】

製品名: ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

発売日: 2023年8月25日

ジャンル: アクションゲーム

対応プラットフォーム: PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)、STEAM(R)

発売エリア: 北中南米/欧州/オセアニア/中東/アフリカ/アジア/日本

販売元海外: バンダイナムコエンターテインメント 販売元国内:フロム・ソフトウェア

WEBサイト: https://www.armoredcore.net/

権利表記: (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.





「Bandai Namco Game Music」とは





「Bandai Namco Game Music(バンダイナムコゲームミュージック)」は、バンダイナムコエンターテインメントのゲームミュージックを中心に、世界にその魅力を届けるバンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル。「パックマン」、「鉄拳」、「太鼓の達人」、「エースコンバット」、『テイルズ オブ』シリーズなどの自社発の IP に加え、「ELDEN RING」をはじめとした、協業先やグループ会社等と共に創出する様々なゲーム・サービス群の BGM を中心に順次配信中。「電音部」、「Tales of Dream Project」など、ゲームの枠を超えた、IP・楽曲・企画プロデュースを行っている既存のサウンドレーベル「ASOBINOTES」と連携し、ゲームミュージックの更なる拡大を目指す。





“PlayStation”,“PS4”または“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Xbox、Xbox One、Xbox series X|S は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の登録商標または商標です。STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。



