[JR東日本ホテルズ]

9月~11月の3ヶ月限定



ホテルメトロポリタン 川崎(運営/日本ホテル株式会社、総支配人/金田 文典)のTerrace and Tableでは、9月~11月の3か月間、毎週水曜日のディナータイムを「How about WINE on Wednesday?」と称し、ハウスワイン無料デーとします。



Terrace and Tableは入口に大きなワインセラーがあり、ブッフェとワインのマリアージュを提案しております。

その一環として、9月から開催中の「Le Voyage d'automne~フランスを巡る秋の小旅行」ではビストログルメを提供しておりワインとの相性も良いことから、毎週水曜日をハウスワイン無料デーとすることにしました。



ハウスワインはバリエーション豊かなブッフェ料理と合うテイストをソムリエがセレクト。

平日のディナーは時間制限もないため、心行くまでワインとお料理をお楽しみください。









■イベント名 「How about WINE on Wednesday?」





■内容 ブッフェに合うハウスワイン無料





■販売期間 2023年9月~11月の毎週水曜日のディナータイム 17:30~22:00





■価格 大人1名様6,000円(税・サービス料込)





■ご予約 事前のご予約を承ります。

電話 044-533-1129(レストラン直通 10:00~20:00)

ウェブ https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/france_buffet_menu.html/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-16:46)