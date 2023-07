[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING」



ASUSのゲーミングブランドROGより、3つのAxial-techファンを搭載しエアフローを最適化したRTX4060ビデオカード「ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING」を発表しました。

2023年6月30日(金)より販売を開始します。





ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING















製品名:ROG Strix GeForce RTX(TM) 4060 8GB GDDR6X OC Edition

型番:ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING

ブランド:ROG(Republic Of Gamers)

グラフィックエンジン:NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060

クロック数 :OCモード:2,700 MHz(ブーストクロック)

デフォルトモード:2,670 MHz(ブーストクロック)

メモリインターフェース:128-bit

ビデオメモリ:GDDR6 8GB

搭載ポート:HDMI 2.1a×1、DisplayPort(TM) 1.4a×3

推奨電力:550W

電源コネクタ:8ピン×1

バスインターフェース:PCIe(R) Interface 4.0

サイズ(W×H×D):311.4mm × 133.5mm × 61.9mm

重量:1.065Kg

スロット:3.1スロット

価格:オープン価格

予定発売日:2023年6月30日(金)

製品の特長





Aura Sync:シュラウドとカードの右端にARGBライティングが搭載しており、色と光の効果でパーソナライズが可能です。

冷却ファン:中央ファンは時計回り、サイドファンは反時計回りに回転することで乱流を最小限に抑え、 ヒートシンク内の空気拡散を最大化します。

デジタル電源制御:大電流のパワーステージと15Kコンデンサによるデジタル電源制御により、性能を最大限に高める。

コンパクトなPCB:部品や配線レイアウトを短いPCBに最適化することで、電力損失を低減し、バックプレートの大きな通気孔から熱を逃がします

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG Japan公式Twitter : https://twitter.com/ASUSROGJP



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-00:40)