アルバムジャケット・店舗特典も解禁&予約受付開始! / アルバム公式ハッシュタグ「#天音かなた1stアルバム」



カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「天音かなた」において、2024年3月13日(水)に1stフルアルバム『Unknown DIVA』の全国流通リリースが決定したことをお知らせいたします。







「天音かなた」1stフルアルバム『Unknown DIVA』のリリースが決定!

VTuber グループ 「ホロライブ」 所属の天音かなた、活動初となる全国流通フルアルバムのリリースが決定 !

140万人を超えるYouTube登録者数を誇る今注目のVTuberが、活動4周年を迎えた2024年に待望のフルアルバムをリリース。

アルバムには、Giga & TeddyLoid、てにをは、じん、藤田淳平(Elements Garden)、みきとPなど豪華プロデュース陣による新曲を含む全12曲を収録。

「歌姫」として羽ばたくために様々な表現に挑戦した作品となっています。



アルバムパッケージには、先行特典として、ランダムアナザージャケットが全7種のうち1種が封入となります。



商品情報







天音かなた『Unknown DIVA』

品番:HOLO-011

発売日:2024年3月13日(水)

価格 :3,300円(税込)



■収録楽曲

Giga & TeddyLoid書き下ろし『Knock it out!』をはじめとした、豪華アーティスト&作家陣による全12曲を収録。

【作家一覧】

Giga & TeddyLoid、てにをは、じん、藤田淳平(Elements Garden)、みきとP、and more!



■『Unknown DIVA』販売予約リンク

https://cover.lnk.to/UnknownDIVA



先行リリース楽曲『Knock it out!』







『Unknown DIVA』のリードトラックである本楽曲は、Giga & TeddyLoidの超豪華作家タッグによる楽曲。

目まぐるしく展開の変わるキャッチーなEDMサウンドと、ポップで可愛らしくも中毒性の高い歌詞が特徴となっている。



『Knock it out!』

作詞:TeddyLoid

作曲・編曲:Giga & TeddyLoid

https://cover.lnk.to/Knockitout



CD特典





■先行特典

ランダムアナザージャケット1種封入(全7種)



■店舗特典

また、下記販売店にて『Unknown DIVA』をお買い上げのお客様に先着で法人別オリジナル特典を差し上げます。



・Amazon.co.jp:ミニハンカチ(20×20cm角)

・ゲーマーズ:"複製サイン&コメント入り" A3タペストリー

・タワーレコード:"複製サイン&コメント入り"L判ブロマイド

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー(6cm角)

・あみあみオンラインショップ:A4 クリアポスターファイル

・アニメイト:"複製サイン&コメント入り"A3クリアポスター

・Joshinディスクピア:2L判ブロマイド

・とらのあな:缶バッジ(57mm)

・メロンブックス:色紙(242mm×272mm)

・ソフマップ・アニメガ:アクリルコースター(76mm)

・WonderGOO/新星堂:L判ブロマイド

・Neowing/CDJAPAN :ステッカー(54mm×86mm)

・hololive production OFFICIAL SHOP:三方背スリーブ付き / フルカラー盤面デザイン仕様



*CD特典は無くなり次第終了となります。予めご了承下さい。

*特典物のデザインは後日お知らせいたします。



