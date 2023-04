[株式会社STARBASE]

『ラップスタア誕生 2021』で注目を浴びた新進気鋭のフィメール・アーティスト「Tokyo Gal」によるeスポーツ・エンターテインメント・プロジェクト“SoulZ”公式ソング第2弾「One」を発表。

プロデュースには、Netflix「攻殻機動隊sac_2045」の劇盤から、言わずと知れたHYBE LABELの新鋭「&TEAM」まで手掛ける「TEMMA-Teje」が参加。









Tokyo Gal自らFPS好きを公言するほどゲーム愛が詰まった今作は、FPSで勝ち抜くための「孤独に燃えたぎる炎」がテーマとなっている。

「人生は経験, 後悔は永遠, 才能は有限, 努力は無限, 語るはレジェンド」

最初は何も持ってない孤独な自分がどう勝ち上がるか?それはまるで自分が歩んできた人生の道筋であり、最後には必ず勝者になる決意の表れとなった楽曲となっている。



また、気怠さすら感じる重いビートとベース、攻殻機動隊を彷彿させる不気味な高揚感、この楽曲に仕掛けられた音のトラップ全てが病みつきになるFPSアンセムがここに完成!

(*FPS: ファーストパーソン・シューティングゲームの略)



●作品概要

【アーティスト名】Tokyo Gal, TEMMA-Teje

【タイトル】One

【レーベル】SUGARBITZ Co.,Ltd.

【ディストリビューター】STARBASE INC.

【配信開始日】2023年3月31日(金)

【収録楽曲】1曲: One

各種配信サービス: https://lnk.to/TGTT_One



*Tokyo Gal × TEMMA-Teje 「One」を3月31日(金) 17:00~オンラインで開催される「SoulZ Another Edition #1」のハーフタイムショーでLive初披露される。

生でしか味わえない楽曲の良さをお楽しみください!



視聴URL (無料): https://www.youtube.com/watch?v=f4BeLrucQSY









大人気ゲーム「Apex Legends」における世界のトップランカー達が、世界大会の重要なプロフィールとして出場経歴を記載するほどまでに成長を遂げた「SoulZ」。



2023年最初の大会は、レギュラーのシーズン大会とは異なる初のスピンオフ「SoulZ Another Edition #1」として3月31日(金) 17:00~オンラインにて開催することが決定!

今楽曲「One」は、大会内においてハーフタイムショーにて初披露される。

各種配信サービス: https://lnk.to/TGTT_One



また、今大会のハーフタイムショーでは、大会スポンサーであるPCメーカー「Lenovo」のゲーミングブランド「Legion」と日立冷蔵庫「Chiiil(チール)」の商品を組み込んだオリジナル・ゲーミング・ルームが会場内に建築され、そこからLIVE配信が行われることになっている。

(注意: 一般の方は入場できませんのでオンライン配信にてお楽しみください。)



【 SoulZ スピンオフ「Apex Legends」大会詳細 】

◆大会タイトル: SoulZ Another Edition #1

◆ゲームタイトル:「Apex Legends」

◆開催日時: 2023年3月31日(金) 17時開始予定

◆視聴プラットフォーム

SoulZ 公式YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=f4BeLrucQSY

SoulZ 公式Twitch

https://www.twitch.tv/soulz_esports

◆優勝賞金: 150万円

◆ハーフタイムショー: SoulZ Gaming Room at SZ HIDEOUT in Kawasaki

Guest Live: Tokyo Gal / TEMMA-Teje (DJ)

◆参加チーム: 海外・国内のプロ選手、ストリーマー

(※詳細はSoulZ公式Twitter, オフィシャルサイトにて公開中)

◆協賛: Lenovo、日立グローバルライフソリューションズ

◆オフィシャル・サイト: https://soulz.jp/



●Tokyo Gal Profile



『ラップスタア誕生』を皮切りに世間の注目を集める東京生まれ東京育ちのバイリンガル・アーティスト。10歳の時からゴスペルシンガーとして活動を始める。その後 Hip hop, Pop, Jazz, R&Bを歌うようになったのち、2012に行われたArt football in Moscow Russiaにてオリジナルソング賞を受賞。

20歳の時に作曲を始めてから通算1000を超える楽曲があり、そのほとんどの歌詞が自身の実体験となり、幅広い年代の心に留まる繊細な言葉遣いで人気を集める。

現在は 都内のクラブを中心にLIVEを精力的に行い、ラッパー、シンガー、作詞作曲までマルチにこなせる実力派アーティストとして活動を続ける。



・公式SNS

Instagram: https://www.instagram.com/tokyo_gal_official/

Twitter: https://twitter.com/GalTokyo



●TEMMA-Teje Profile



17歳からLONDONに渡り名門クラブFabric London, Corsica studio,Ministry of sound etc... 様々なクラブでDJ として活躍。2014年にはテクノレーベルCocoonからデビューを果たしている。

プロデューサーとしては、HYBE LABELS JAPANの新星「&TEAM」をはじめ、Yajico girl, 新しい学校のリーダーズ, 土岐麻子などの作曲を始め、映画やドラマ業界でも劇判作家としても活躍中。

(劇判代表作)

・攻殻機動隊sac_2045 (Netflix)

・火花 (Netflix)

・劇場 (amazon prime)

・消してマネしないでください(NHK)

・善良な市民同盟 前・後編 (NHK)

・Under your bed ((KADOKAWA)

https://www.musicformusic.jp/creators/teje/



