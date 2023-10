[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

新モード「ドンドコフィット」の情報も初公開!







株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)で好評発売中の「太鼓の達人」シリーズで使用できるガジェットトイ「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」の発売が2023年12月7日に決定し、予約を本日2023年10月31日より開始したことをお知らせいたします。

いち早く「フィットバチ」を体験できる店頭体験会も開催予定です。(販売元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント / 発売元:株式会社バンダイ)

また、Nintendo Switch用ソフト太鼓の達人シリーズ最新作「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」にて今冬配信予定の新モード「ドンドコフィット」の情報も公開いたしました。通常のJoy-Con(TM)でもプレイ可能ですが、「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」を使用することでより一層楽しくプレイしていただくことができます。



フリフリ演奏がさらに楽しく!太鼓をしながらフィットネス!

「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」予約受付開始!





ー太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch とはー



Nintendo Switch「太鼓の達人」シリーズの「フリフリ演奏」をより本格的に楽しめるアタッチメントが登場!

玩具本体先端部に「打感ギミック」を搭載しており、Joy-Conにとりつけることで実際の太鼓を叩いたような感覚を再現し、本格的な演奏を体感できます。

さらに、付属しているどんちゃん&かっちゃん型の2種の重さのオモリを付け替えて本体の重さを調整することで、いつもの演奏がフィットネスに!

Nintendo Switch用ソフト「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」にこの冬登場予定の新モード「ドンドコフィット」と合わせて遊ぶとさらに楽しさがアップします!







【セット内容】

フィットバチ本体 一式(本体×2、オモリ×4)



※本品は Nintendo Switch用ソフト「太鼓の達人シリーズ(別売)」専用商品です。ソフトは含まれておりません。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。



【購入特典】

Nintendo Switch用ソフト「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」で使える「楽曲」&「どんちゃんのきせかえ」が入手できるダウンロード番号



楽曲:超新星少女 / 「ドンドコフィット」テーマソング

きせかえ:フィットバチスタイル



※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※ダウンロード番号をご利用いただくには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。



製品サイトはこちらから!

https://toy.bandai.co.jp/series/taiko-fitbachi/



早期購入特典として、「太鼓の達人 特製ホログラムシール」の配布も決定!





早期購入特典として「太鼓の達人 特製ホログラムシール」の配布が決定しました。

どんちゃん、くもきゅん、太鼓の達人の仲間たちのホログラムシールです♪

是非ゲットしてください!



※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※数に限りがございます。

※早期購入特典「太鼓の達人 特製ホログラムシール」は外付け特典です。パッケージ内封入ではありませんのでご注意ください。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。



「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」をいち早く体験できる!

店頭体験会を実施予定!参加者限定のプレゼントも!





「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」をお店で体験できる!店頭体験会実施予定!



2023年11月18日(土)から「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」の店頭体験会を実施!



店舗名 / 実施日 / 開催時間

エディオンなんば本店 2023年11月18日(土) 12:00~17:30

イオン与野店 2023年11月26日(日) 12:00~17:30

イオンスタイルレイクタウン mori 2023年12月2日(土) 12:00~17:30

イオンナゴヤドーム前店 2023年12月3日(日) 12:00~17:30

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 2023年12月9日(土) 12:00~17:30

ジョーシン岸和田店 2023年12月10日(日) 12:00~17:30





会場で遊んでくれた方には「太鼓の達人 特製バルーン」をプレゼント!

※ノベルティはお一人様、1日1つとなります。



詳細は公式HPをご確認ください。

https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/special/fitbachi.php

この冬は太鼓の達人でフィットネス!新モード「ドンドコフィット」





この冬は太鼓の達人でフィットネス!

Joy-Con をバチ持ちして大きく体を動かして、宇宙から流れ星になって飛んでくる音符をリズムにノって叩こう♪

「ドンドコフィット」は、従来の演奏モードとは異なり、画面奥から手前に音符が飛んできます。

目の前に大太鼓があるようなイメージで、「ドン」と「カッ」を打ち分けたり、左右同時に飛んできた音符は両手で叩いたり、連打音符が来たらとにかく両手で連打!さらに、大きく振りかぶると高得点!大きく体を動かして、リズムにノって音符を叩きましょう!

プレイ結果に応じて表示される消費カロリーをチェック!

「ドンドコフィット」は太鼓ミュージックパスを含め、収録されている全楽曲で楽しめます。

この冬は、「ドンドコフィット」で好きな曲に合わせて手軽にフィットネス!















































詳細は公式HPをご確認ください。

https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/mode/party.php

※本モードでは腕を大きくふりながら演奏するので、まわりに人やものがないか確認してからプレイしてください。

※本モードは「フリフリ演奏」専用モードです。

※本モードはJoy-Conのみでもプレイ可能です



『太鼓の達人ドンダフルフェスティバル』とは







「太鼓の達人」の最新作がNintendo Switch(TM)で登場!

今回の舞台は太鼓のアソビがギュッと詰まった街、オミコシティ!



相棒のどんちゃん、オミコシティで出会ったくもきゅんと一緒に太鼓マスターを目指そう!

収録曲は「紅蓮華」「Feel Special」「夜に駆ける」など前作を超える76曲を収録!

苦手な部分を繰り返し練習してスキルアップできる「上達サポート」や、世界中のプレイヤーと演奏バトルを楽しめる「オンラインランクマッチ」!

他にも、おもちゃでデッキを組んで戦う「ドンカツおもちゃ大戦」、4人でライブの成功を目指す「どんちゃんバンド」、迫りくる試練を乗り越えながら最大4人で競争するリズムゲーム「走れ!ニンジャ道場」などみんなで遊べる新モードも搭載!



ひとりでも!みんなでも!太鼓でトコトン アソビつくそう!



さらに、500曲以上が遊び放題になる有料楽曲サブスクリプションサービス「太鼓ミュージックパス」も登場!







商品概要

商品名:太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch

発売日:2023年12月7日(木)

対象年齢:6才以上

権利表記:Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

公式Webサイト:https://toy.bandai.co.jp/series/taiko-fitbachi/



タイトル:太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

対応機種:Nintendo Switch

発売日:好評発売中(2022年9月22日(木)発売)

CERO:A

プレイ人数:1~4人(オンライン時 2人)

ジャンル:バラエティ和太鼓リズムゲーム

権利表記:太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

公式Webサイト:https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/



※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。 (C) Nintendo

※「オンラインモード」をプレイするには、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※「演奏ゲーム」、「ドンカツおもちゃ大戦」は2人まで、「どんちゃんバンド」「走れ!ニンジャ道場」は4人まで遊べます。

プレイヤーごとにコントローラーが1個必要です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-17:16)