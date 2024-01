[カバー株式会社]

カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「ラプラス・ダークネス」と、日清食品株式会社が展開する「日清焼そばU.F.O.」とのコラボレーション企画を、2024年1月4日(木)から実施することをお知らせいたします。







今回のコラボ企画では、「その濃さに刮目せよ!Yes My Dark-Sauce!」を合言葉とした、本コラボならではの濃さに刮目してほしいコラボ楽曲及びミュージックビデオを制作するほか、この楽曲を収録した「ラプラス・ダークネス」の特製CDや、今回のコラボ限定描き下ろしイラストを使用した「オリジナルB2サイズタペストリー」などが当たる「その濃さに刮目せよ!Yes My Dark-Sauce!キャンペーン」も実施します。



また、「ラプラス・ダークネス」がフルスロットルで挑むオンラインソロライブ「沸ク沸ク DARK NIGHTMARE」を「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」で開催いたします。

このライブでは、今回の「日清焼そばU.F.O.」コラボで制作が実現した「ラプラス・ダークネス」史上最速のオリジナルコラボ楽曲をライブ初パフォ―マンス予定です。



他にも「ラプラス・ダークネス」がU.F.O.を使ったコラボ案件配信や「博衣こより」ともコラボした爆裂沸騰作戦動画も公開しますので、ぜひお楽しみください。



コラボレーション企画概要





▼作戦動画・始動篇

ホロライブ所属ユニット「秘密結社holoX」の研究者「博衣こより」が計画した完璧?な世界征服に向けた作戦を発表。動画の中で「ラプラス・ダークネス」と「日清焼そばU.F.O.」の濃いコラボ内容についても紹介いたします。

「ラプラス・ダークネス」公式YouTubeチャンネルにて公開中

https://youtu.be/DA6uf4nBuBo



▼「日清焼そばU.F.O.」コラボ配信

「U.F.O.ラプ様ダークアレンジ」と題して、日清焼そばU.F.O.おいしく食べるための日清食品おすすめアレンジレシピや、事前にXで募集したおすすめアレンジレシピを「ラプラス・ダークネス」がBOXからランダムでレシピを引き、出たレシピを組み合わせて実食するというコラボ配信をします。

「ラプラス・ダークネス」公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@LaplusDarknesss?si=xmplHhXVhi2X1-L6

配信日時:2024年1月13日(土) 14:00 (予定)



▼「コラボ楽曲」MV公開

「ラプラス・ダークネス」と「日清焼そばU.F.O.」ならではのその濃さに刮目な、「ラプラス・ダークネス」史上最速且つ中毒性抜群なオリジナルコラボ楽曲となっております。

ミュージックビデオも制作し、ライブに先がけて公開します。



「ラプラス・ダークネス」公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@LaplusDarknesss?si=xmplHhXVhi2X1-L6

ミュージックビデオ公開日時:2024年1月27日(土) 19:00 (予定)



▼『沸ク沸ク DARK NIGHTMARE』の開催

ライブを沸かしてお湯を沸かせる爆裂沸騰作戦、「ラプラス・ダークネス」の集大成として、オンラインソロライブ「沸ク沸ク DARK NIGHTMARE」を開催。

「ラプラス・ダークネス」が魅せる一夜限りのダークでワックワクな悪夢に酔いしれよう。

ライブではオリジナルコラボ楽曲の初ライブパフォーマンスもあり刮目必至です。

「ラプラス・ダークネス」がフルスロットルで挑む今回のライブにご期待ください。



配信日時:2024年2月23日(金/祝) 19:00~20:15

出演者 :ラプラス・ダークネス

備 考:ライブをご視聴いただくには、「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」の会員登録 (無料) とチケット (一般チケット:税込3,300円、プレミアムチケット:税込6,600円、2024年1月3日(水)18:00発売予定) の購入が必要です。



日清食品 POWER STATION [REBOOT]『沸ク沸ク DARK NIGHTMARE』配信ページ

https://nissin-ps.com/live/detail/36bc1437



「その濃さに刮目せよ!Yes My Dark-Sause!」キャンペーン





「日清焼そばU.F.O.」と「ラプラス・ダークネス」のコラボ楽曲を収録した「ラプラス・ダークネス・コラボ楽曲特製CD」や、人気イラストレーター双葉陽さんが描き下ろした「オリジナルタペストリー(B2サイズ)」などが合計3,500名に当たります。詳しくは、キャンペーン応募専用サイトをご確認ください。



購入期間 :2024年1月4日(木)~ 2024年 1月31日(水)

応募締切 :2024年2月2日(金)

キャンペーン応募専用サイト :https://nissin-cp.com/u.f.o.-laplusdarknesss/

※2024年1月4日(木)0:00公開予定



▼来店者限定 デジタルコンテンツプレゼント

キャンペーン対象企業の店頭にある販促物 (ポスターなど) に印刷された二次元バーコードからウェブサイトにアクセスすると、「ラプラス・ダークネス」の「ラプ様ボイス」(オリジナルボイス) をダウンロードすることができます。

※来店者限定になりますので、店頭にてダウンロードが可能となります。

※キャンペーン対象企業の店舗でも、ポスターなどの販促物を掲出していない場合があります。



タレント紹介





■「ラプラス・ダークネス 」



【秘密結社holoX】を設立した総帥。

本来頭も良く、力も膨大だが、今は力の大半が封印されている。

枷のせいで力の大半が封印されていることは本人も薄々感じていが、いつからかけられたのかよく覚えていない。

側にいるカラスとは長い付き合い。



【キャラクターデザイン】三嶋くろね(@mishima_kurone)

【YouTube】https://youtube.com/@LaplusDarknesss?si=xmplHhXVhi2X1-L6

【X】https://twitter.com/LaplusDarknesss



会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やSNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やSNSでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。



・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都千代田区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



