ニューバランスは1906年にブランドが誕生してから1世紀以上にわたるその歴史を祝うため、毎年「Grey Day」という日を設け、ブランドを象徴するカラーである“グレー”でブランドのレガシーを祝います。今年の「Grey Day」は5月12日(金)。この日に国立競技場で開催される2023明治安田生命J1リーグ第13節「FC東京 vs 川崎フロンターレ」戦(19:30キックオフ)に協賛し、「New Balance Day」としてサプライヤーであるFC東京を盛り上げるとともに、会場にてニューバランスブースを設け、ブランドにまつわる展示や、限定商品の展示、参加型の壁画アートなど、スポーツとライフスタイルが交差するニューバランスブランドの歴史と今を感じていただく、「Grey Day」コンテンツをご用意しています。皆さまのご来場をお待ちしております。





1.NB History wall with FC東京

Jリーグ30周年、FC東京25周年にあわせて、ニューバランス117年の歴史を当時のエピソードやシューズなどで振り返るHistory Wallを設置します。



【設置場所】

E1ゲート付近グッズ売店横



2.壁画アート

「Grey Day」を祝し、来場のファン、サポーターのみなさんと一緒に作る参加型の壁画アートを実施します。FC東京、ニューバランスとともにGrey Dayを祝うアートです。



【設置場所】

E1ゲート付近グッズ売店横



3.NBWALL

FC東京25周年ユニフォームのビジュアルなど、3種類のビジュアルのフォトスポットを設置します。



【設置場所】

E1ゲート付近グッズ売店横



4.「NB KICKS」15分に1回ニューバランスのグレーシューズをプレゼント!

5月12日(金)にニューバランスのシューズの着用画像を #NBGreyDayMatch のハッシュタグを記載してTwitterで投稿いただくと、抽選で15分に1回ニューバランスのグレーシューズをプレゼント!企画実施時間内にニューバランスジャパン フットボール公式Twitter@NBFootball_JPより引用リツイートで当選者を15分に1回発表します。





・企画実施時間:5月12日(金) 17:30~19:00

・プレゼント商品:ニューバランスのグレーシューズ(モデルは選べません)

・ニューバランスジャパン フットボール公式Twitter:https://twitter.com/NBFootball_JP





