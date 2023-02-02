杉田智和から応援のエール！2月12日(日)開催のイベント『梅…
［株式会社主婦の友インフォス］
出演者3人のサイン入り缶バッジを当たるチャンスも！
梅田修一朗さんがさまざまなゲームを通じてファンの皆さんと交流する生配信ゲームバラエティ番組『とびたて！ゲームのたまご』、略して『とびたま』。4月の放送で最終回を迎える当番組の最後を飾るリアルイベントが2月12日（日）に開催。
『Amazing Frog?』（昼の部）と『Untitled Goose Game ～いたずらガチョウがやって来た!～』（夜の部）のゲーム生実況のほか、絵描きコーナーや、人気声優になるコツを学ぶ「教えて！代永先生」コーナーなど、企画盛りだくさんでお届けする。そんな当イベントの一般チケット販売がスタート！
チケット販売ページ：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2300016&rlsCd=001&lotRlsCd=
さらに、先輩声優・杉田智和さんより、初のソロイベントを控えている梅田さんに向けた応援メッセージが到着！
杉田さんが言った「ミステリアス」さを、イベント会場で確かめてみよう！
会場限定サイン入り缶バッジが当たるキャンペーン
梅田修一郎さん、代永翼さん、榊原優希さんのサイン入りバッジが当たるイベント会場限定のキャンペーンを開催！
合計8点のサイン入り缶バッジが当たる！
・梅田修一郎さんサイン入り缶バッジ（4点）
・代永翼さんサイン入り缶バッジ（2点）
・榊原優希さんサイン入り缶バッジ（2点）
※ご購入いただいた商品（ブラインド缶バッジ）にサインが入っている形となります。
※物販のご参加には、昼・夜各部に対応したチケットのご提示が必要となります。
イベント情報
『梅田修一朗のとびたま感謝祭 feat.代永翼＆榊原優希』
【出演】
梅田修一朗、代永翼、榊原優希
【開催日程】
2023年2月12日（日）
【会場】
新宿文化センター 小ホール
〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目14-1
【開催時間】
▼昼の部
開場：12時00分／開演：13時00分／終演：14時30分（予定）
▼夜の部
開場：16時00分／開演：17時00分／終演：18時30分（予定）
【チケット価格】
7,700円（税込）
チケット販売ページ
https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2300016&rlsCd=001&lotRlsCd=
▼一般販売期間
昼の部：1月28日（土）10：00 ～ 2月12日(日)12:30
夜の部：1月28日（土）10：00 ～ 2月12日(日)16:00
【イベントに関する問い合わせ】
staff@seigura.com
【来場特典】
番組ステッカー1枚と、ポストカード4枚セット（そのうち3枚は梅田修一朗さんの複製手描きメッセージ入り）、スタンド缶バッジ1個
イベントグッズ情報
ミニアクリルスタンド（全3種）
900円／1個（税込）
ブロマイドセット（4枚入り、全3種）
700円／1セット（税込）
ランダム缶バッジ（全8種）
550円／1個（税込）
イベント会場購入特典、主婦の友インフォスオンラインショップ（インフォスEC）購入特典
イベント会場でグッズを合計5,000円以上購入された方には、ポストカード（全3種類※ランダム）をプレゼント！
さらに、主婦の友インフォスオンラインショップでグッズを合計5,000円以上購入された方には、イラストクリアしおりセットをプレゼント！
番組概要
次回の生放送は2月15日（水）！
・出演者：梅田修一朗
・チャンネルURL：https://www.openrec.tv/user/umedashuichiro_tobitama
・サブスクURL：https://www.openrec.tv/subscription/user/umedashuichiro_tobitama
・番組ツイッター：https://twitter.com/umeda_tobitama
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-15:46）
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