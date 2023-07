[株式会社サザビーリーグ]

─ MUSEUM3周年を迎え、限定ジュエリーや刻印イベントも開催 ─



ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/)の世界観を体現する、悠久の体験型空間「THE ANOTHER MUSEUM」は2023年8月、オープン3周年を機に、より心を満たす空間として新しく生まれ変わります。

ご予約なしで来店可能なフリーオープン日を大幅に増やし、ジュエリーは試着後、ご購入いただける場に。また、ジュエリーのラインナップやサイズもこれまでより豊富に取り揃え、煌めきと悦びに溢れた体験の場としての価値を高めます。

3周年を祝した8月は、 ARTIDA OUDならでは唯一無二の物語を提供すべく、ここでしか手に入れることのできない限定リングの発売や、天然石チャームへの刻印ができるイベントなど、オフラインの場であるからこそ叶えられるサービスや空間をご用意しました。







砂漠の真ん中に突如ポツンと現れた、幻想的で神秘的な不変の空間。

それは今までに体感したことのない、まるで別世界のミュージアム。

ゆったりと心地よい悠久の時、⾊褪せることのない普遍的な造形美。

煌めきと悦びを予感させる⾮日常空間で過ごす体験は、時と場所を超え唯一無⼆の物語りとなる。



THE ANOTHER MUSEUMについて

https://www.artidaoud.com/museum



The Another Experience ─オンラインストアとは一線を画す、オフラインならではの体験





占い鑑定やオンライオンVISIT、スタジオ運営、ブライダルドレス&ジュエリーのレンタル、期間限定で変わるアーティストとのコラボレーション企画など、多角的な方向から五感を満たすエモーショナルなサービスは変わらず継続的に展開します。訪れる全ての人を特別な時間に導き、煌めきと悦びに溢れた体験の場を贈ります。





address 東京都渋谷区松濤1-26-21 / tel:03-6804-8090

営業日 カレンダーはこちら

https://www.artidaoud.com/museum



THE ANOTHER SHOP

ARTIDA OUD唯一のショップであり、旗艦店。まるで別世界のミュージアムにいるかのように、幻想的で神秘的な世界観の中でジュエリーをその場でご購入いただけます。2023年8月より、営業日を大幅に増やし、ご予約も不要に。直接ご来店いただくことが難しい方へは、オンラインVISITのサービスをご案内いたします。



THE ANOTHER SERVICE

多角的な方向から、五感を満たすサービス体験をゆったりとした空間でご提供いたします。

月美容家SONOMARENによる占いサロンは月に1日限定でオープン。ブライダルリングのオーダーや、ブライダル

ドレス・ジュエリーのレンタルサービス、オンラインサロン、リペアなどのサービスもご用意しております。



THE ANOTHER STUDIO

THE ANOTHER MUSEUMを貸し切りにして、スタジオとしてフォトサービスを行います。特別な時間を味わって

いただき、それを美しい世界観に閉じ込めます。



THE ANOTHER PHOTO

THE ANOTHER MUSEUMを貸し切りにして、展示会のためのギャラリースペースや撮影用のスタジオとして

ご利用いただけます。



3rd Anniversary Special Contents





Limited Ring





「THE ANOTHER MUSEUM」3周年を記念し、ブランドを代表するアイコニックな“elafonisi”シリーズより、MUSEUM 限定リングが登場。

ブルーサファイア、ウォーターメロントルマリン、エメラルド、ピンクサファイアの艶やかで豊かな色彩を讃えるように、絢爛なパヴェのホワイトダイヤモンドで取り巻いたスペシャルなリング。澄んだ煌めきで、指元を美しく彩ります。



“elafonisi” MUSEUM 3rd Anniversary Limited ring ¥49,500 - ¥60,500 (with tax)

*8月の営業より、展開予定。



Special Event



「THE ANOTHER MUSEUM」3周年を祝し、天然石チャームの刻印イベントを開催いたします。

お名前やイニシャルなどご希望に応じた刻印を、日本に一台しかない刻印機を用いて、その場でお好きな天然石のチャームにお入れいたします。8月11日 (金) の1日限定で、MUSEUMにてジュエリーをご購入いただいた方に先着でプレゼント。



開催日時:2023年8月11日 (金)

※当日その場で刻印させていただく為、お時間をいただく場合がございます。また、数に限りがございますのでご了承ください。



Special Stone Customize





アクアマリン、クリソプレーズ、シトリン、グレームーンストーン、カルセドニー、アイオライト、アメジスト。これまでにない大ぶりのスペシャルなストーンをご用意しました。あなただけのストーンを選んで、世界でひとつだけのリングをオーダーいただけます。















Present





ヴィーガンの発酵菓子を展開する、「檸檬とラクダ」による、3周年限定のクッキーのプチギフトをご購入いただいた方に先着にてご用意。テーマである“Pangong Tso”と天然石の形からインスピレーションを受けたARTIDA OUDのオリジナルのクッキーも特別に制作。















THE ANOTHER MUSEUMについて

https://www.artidaoud.com/museum



