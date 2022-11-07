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【岡山大学】文学部「インドネシア ドクターストモ大学文学部と…

【岡山大学】文学部「インドネシア ドクターストモ大学文学部との協定締結記念講演会」〔11/18金, 岡山大学津島キャンパス〕

［国立大学法人岡山大学］


2022（令和4）年 11月 6日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区津島中、学長：槇野博史）文学部では、インドネシアドクターストモ大学文学部との部局間協定締結を記念して、2022年11月18日（金）にドクターストモ大学文学部日本語学科学科長のデシ・イルマヤンティ先生の講演会「ドクターストモ大学文学部日本語学科における日本語学習の紹介」を本学津島キャンパスの文学部会議室（文法経1号館2階）で開催します。

　みなさまのご参加をお待ちしております。


【日 時】
　2022年 11月 18日（金） 9:40～10：30

【会 場】
　岡山大学文学部会議室（文法経1号館2階）
　（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス）
　https://www.let.okayama-u.ac.jp/aboutus/access/

【題 目】
　ドクターストモ大学文学部日本語学科における日本語学習の紹介

【講 師】
　デシ・イルマヤンティ先生（ドクターストモ大学 文学部 日本語学科 学科長）

【言 語】
　日本語

【お申し込み】
　事前お申し込み制です。
　下記のフォームからご登録をお願い申し上げます（締切：2022年11月16日（水）17:00）。
　https://forms.gle/b5i3VcZv1kTdxD5C7

【ポスター】　
　https://www.let.okayama-u.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/b4b5626cc1b2167f0d01a67b7b128807.pdf



◆参 考
・岡山大学文学部
　https://www.let.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院社会文化科学研究科
　http://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学文明動態学研究所
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/




岡山大学文学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）


◆本件お問い合わせ先
　岡山大学 文学部（担当：徳永）
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
　E-mail：setokuna◎okayama-u.ac.jp
　　　　　 ※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.let.okayama-u.ac.jp/news/2022/11/2962/

　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
　岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
　岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-10:16）

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