株式会社バンダイナムコアミューズメントは、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」沖縄店を2023年6月16日(金)、サンエー那覇メインプレイス(沖縄県那覇市)内にオープンします。



沖縄県では初めての出店で、ONE PIECEカードゲームの販売はもちろん、お客さま同士で対戦できるスペースを設け、交流会やティーチング会などのイベントも定期的に開催する、トレーディングカードが初めての方でも楽しめる体験型ショップです。



同店は「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」として国内では8店舗目の出店です。店内には対戦用テーブル38席を備え(うち6席は専用のデジタルスクリーンを搭載)、ティーチング会や交流会を定期的に開催します。詳しいスケジュールは「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」公式サイトでご案内します。ますます盛り上がる「ONE PIECEカードゲーム」を通じてファン同士がつながる場を提供します。







ONE PIECEカードゲーム 新商品情報



5月27日(土)発売のONE PIECEカードゲーム ブースターパック第4弾『ONE PIECEカードゲーム 謀略の王国』を、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」にて販売中です。



※販売方法については、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」公式サイトをご確認ください。





《「ONE PIECEカードゲーム」とは》

週刊少年ジャンプで大人気連載中の漫画『ONE PIECE』の連載25周年を記念し、作品の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲームです。尾田栄一郎先生協力のもと、原作イラストを用いたカードデザインや、アニメイラスト、イラストレーターによる描き下ろしも使用しています。

ONE PIECEカードゲーム公式サイト:https://www.onepiece-cardgame.com/















(C)尾田栄一郎/集英社 (C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。※画像はイメージです。※商品の発売日の変更、品切れが生じる場合があります。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



