[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年10月3日(火)に、上山航平のオフィシャルサイト兼ファンクラブ「上山航平 OFFICIAL SITE」(URL:https://kamiyama-kohei.com)をオープンしました。







上山航平は劇団「ハイキュー!!」(松川一静役)やミラクル☆ステージ『サンリオ男子』(源誠一郎役)2.5次元ダンスライブ「SQ」ステージ(和泉柊羽役)をはじめとした舞台を中心に活躍する俳優です。2023年11月には「サンリオ男子」の新作舞台「ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』 ~One More Time~」への出演が決定しており、今後の更なる活躍が期待されています。



今回オープンした公式サイト兼ファンクラブではどなたでもご利用いただけるスケジュールやメールマガジンに加えて、会員だけが楽しめるムービーやギャラリー、誕生日当日に届くバースデーメールなどの特別なコンテンツをご用意しています。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■オフィシャルサイト兼ファンクラブ名

上山航平 OFFICIAL SITE



■URL

https://kamiyama-kohei.com



■会費

月額:550円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。



■公式サイトコンテンツ

NEWS、SCHEDULE、PROFILE、STORE、MAIL MAGAZINE



■有料会員コンテンツ

TIME LINE、MOVIE、GALLERY、WALL PAPER、LIVE、BIRTHDAY MAIL





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:597百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数115万人以上(2023年8月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-16:40)