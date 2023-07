[株式会社サザビーリーグ]

ー寄付金1,000万円にて、インド・ビハール州に新たに6つの幼稚園教室を建設 ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード /https://www.artidaoud.com/)は、2023年7月13日 (木) に“I am” Donationの新作ジュエリーを発売いたします。



新作はフランスで見つけたデッドストックのヴィンテージガラスを用いたカラフルなブレスレット、チョーカー、アンクレットの3種類がラインナップ。

ジュエリーのデザインは、“I am“ Donationをともに立ち上げた「opnner」Kaho Iwaya氏(https://www.instagram.com/poxn/)と制作。Iwaya氏が特別に描きおろした夏の海を彷彿とさせる蟹や貝殻などの絵柄を象ったチャームをそれぞれに配しました。

夏の素肌に彩りを添える、色とりどりのジュエリーを数量限定にてお届けします。







"I am" Donation とは





― "I am" Donation

世界中の誰もが「私が私であるために(=I am)」と発信することで自分らしく活躍できる環境が広がっていきますようにーー



そんな願いを込めて、対象商品1点につき、最大¥1,100が寄付されるARTIDA OUDの“I am” Donation プロジェクト。



2022年、寄付金900万円にて、インド・ビハール州に6つの幼稚園教室を建設。

2023年4月、新たに積み立てた寄付金1,000万円にて、ビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」を始動。さらに6つの幼稚園教室(図書コーナー、トイレ・手洗い施設併設)を建設いたします。また、幼稚園教師の技能向上、及び保護者向けの意識啓発を行い、子どもたちの早期教育環境の改善を目指します。



“I am” Donation 累計寄付金額

28,150,292円(2023年6月30日現在)



“I am” Donation について

https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation



LINE UP





フランスで見つけたデッドストックのヴィンテージガラスを用いたカラフルなブレスレット、チョーカー、アンクレットを発売いたします。



2023 Autumn Collection “I am” Donation

2023年7月13日(木)12:00発売予定。

THE ANOTHER MUSEUMでは7月の営業日より先行発売中。







ジュエリーにメッセージを添える、opnnerのタトゥーシールがセットに。





「タトゥーは最高の励ましであり、永遠のジュエリー」という想いを掲げる、タトゥーブランド「opnner」Kaho Iwaya 氏によるタトゥーシールがセットに。

シーズン限定のデザインは、ヴィンテージガラスから“未来へ続いていくもの”とインスピレーションを受け、未来へ送るお便りのイメージで切手のイラストを描いていただきました。ジュエリーとリンクした、蟹や貝殻など海にまつわるモチーフも。

鮮やかなカラーのタトゥーシールで、ジュエリーとともに素肌に彩りを添えます。







「opnner」

デザイナーkaho Iwaya氏による、人気のタトゥーシールブランド。

ARTIDA OUDの“I am” Donation ブレスレットとセットで展開するタトゥーシールの制作を手がける。

Instagram @poxn(https://www.instagram.com/poxn/)



"I am" Donation 復刻投票キャンペーン





ー完売した"I am" Donationを復刻発売&プレゼント!





ARTIDA OUDのローンチ5周年を祝し、瞬く間に完売した"I am" Donationの復刻を、「投票」で決めるキャンペーンを開催。投票した方の中から抽選で10名さまに、復刻する商品をプレゼントいたします。



「“I am” Donation 復刻投票キャンペーン」スペシャルページよりご参加ください。

キャンペーンは2023年7月20日(木)23:59まで。

https://artidaoud.ownly.jp/story/26632







■ 投票期間:2023年7月4日 (火)~2023年7月20日 (木) 23:59

■ プレゼント賞品:復刻する“I am” Donation のいずれか

■ プレゼント賞品発送:12月中旬予定

■ 応募方法:

1. スペシャルページに訪問いただき、即完売した“I am” Donationの中から復刻して再販売してほしい商品に投票。※投票するにはメールアドレスの登録が必要です。

2. 投票いただいた方の中から、抽選で10名さまに復刻する商品のいずれか1点をプレゼントいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:16)