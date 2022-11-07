【岡山大学】第6回スポーツ講座「スポーツと腰痛」〔11/16…
［国立大学法人岡山大学］
2022（令和4）年 11月 6日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区津島中、学長：槇野博史）教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。
今回、第6回となるスポーツ講座「スポーツと腰痛」を2022年11月16日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。
ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【日 時】
2022年 11月 16日（水）18:30～20:00
【会 場】
岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
【講 師】
千田 益生 先生（岡山大学病院 総合リハビリテーション部 教授）
https://www.okayama-u.ac.jp/user/rehabili/
【概 要】
スポーツをしていて腰痛になった選手は結構多いと思います。腰痛について理解して、安全にスポーツすることを目的に講演します。一緒に勉強しましょう。
【定 員】
100名
【参加費】
無 料
【ご参加申込み】
下記の岡山大学公開講座ホームページの「30．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます（締切日：2022年11月15日迄）。
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html
【問診票のご提出】
新型コロナウイルス感染症予防対策のため事前に、下記より問診票（Word）をダウンロードをお願い致します。
問診票は、講座当日の出発前にご記入いただき、受付時に提出してください。
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/f9a28287e068e6d7bdd5d8d9257d21c6.docx
【ポスター】
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/shien/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/9cf64762121ac0cbb4083afba76a91ed.pdf
【ご来場の際のお願い】
１．参加前の検温
２．マスク着用
３．受付へ問診票を提出
◆参 考
・岡山大学教育推進機構
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育推進機構 スポーツ支援室
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/sports/
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院 総合リハビリテーション部
https://www.okayama-u.ac.jp/user/rehabili/
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7181
E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/sports/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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