［国立大学法人岡山大学］



2022（令和4）年 11月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区津島中、学長：槇野博史）教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。



今回、第6回となるスポーツ講座「スポーツと腰痛」を2022年11月16日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。



ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。





【日 時】

2022年 11月 16日（水）18:30～20:00



【会 場】

岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html



【講 師】

千田 益生 先生（岡山大学病院 総合リハビリテーション部 教授）

https://www.okayama-u.ac.jp/user/rehabili/



【概 要】

スポーツをしていて腰痛になった選手は結構多いと思います。腰痛について理解して、安全にスポーツすることを目的に講演します。一緒に勉強しましょう。



【定 員】

100名



【参加費】

無 料



【ご参加申込み】

下記の岡山大学公開講座ホームページの「30．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます（締切日：2022年11月15日迄）。

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html



【問診票のご提出】

新型コロナウイルス感染症予防対策のため事前に、下記より問診票（Word）をダウンロードをお願い致します。

問診票は、講座当日の出発前にご記入いただき、受付時に提出してください。

https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/f9a28287e068e6d7bdd5d8d9257d21c6.docx



【ポスター】

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/shien/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/9cf64762121ac0cbb4083afba76a91ed.pdf





【ご来場の際のお願い】

１．参加前の検温

２．マスク着用

３．受付へ問診票を提出





◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学教育推進機構 スポーツ支援室

https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/sports/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 総合リハビリテーション部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/rehabili/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7181

E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/sports/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







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