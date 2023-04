[CROOZ]

クルーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小渕 宏二) の100%子会社であるCROOZ Blockchain Lab株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:古瀬 祥一)と株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は、両社が共同開発を発表しているブロックチェーンゲーム『エルゴスム』の公式サイトをオープンいたしました。















『エルゴスム』について











― この渇望が、私の存在を証明する ―

そこは鮮烈で、可憐で、残酷な地獄 ...「エルゴスム」

欲望と化した少女たちが口ずさむのは、讃歌か、それとも哀歌なのか ...



『エルゴスム』は“禁忌に触れた少女たちの運命”を、美しいグラフィックと歌で彩るWeb3-インクリメンタルRPGです。実際にゲームをプレイしている間だけでなく、ゲームをプレイしていない間にも自動的にアイテム(暗号資産)を獲得することができる「Leave to Earn」システムが特徴となっています。



ゲームは物語・育成・バトルの3つのパートで進行します。バトルはターン制システムを採用し、キャラクター等の育成や、戦略と戦術の組み合わせを工夫すること等によって、自分のパーティをより強く、よりEarnできるようにすることが可能となります。



さらに、登場する魅力的なキャラクターにはそれぞれイメージソング、テーマソング、MV(ミュージックビデオ)が用意されており、『エルゴスム』の世界により没入できる要素となっています。



ゲームシステムはGameFiの要素を備えているため、プレイヤーはゲームプレイを通じて暗号資産とNFTを獲得することができ、獲得した暗号資産とNFTは取引所やマーケットプレイスでトレードすることができます。



公式サイトでは、リリースまでの間に段階的に最新情報が公開されます。次第に明らかになっていく世界観、物語、キャラクター、song、ゲーム性など、今後の『エルゴスム』にぜひご期待ください!



『エルゴスム』公式サイト: https://ergosum-game.com/











株式会社gumiについて







2007年の創業以来、モバイル端末向けSNSの開発から始まり、フィーチャーフォン向けアプリの開発、そして現在では主力のモバイルオンラインゲームの開発・運用に加え、メタバースの領域(ブロックチェーンやXR等)で投資やコンテンツ開発等を行い、業容を拡大させています。今後とも、企業理念「Wow the World!」に基づき、すべての人々に驚きと感動を創り届けます。

https://gu3.co.jp/



■CROOZ Blockchain Lab株式会社について

CROOZ Blockchain Lab株式会社は、クルーズ株式会社の100%子会社であり、FINTECH分野の企画・コンサルティングサービスおよびNFTゲームの企画・運用サービスを提供しています。

https://croozbl.co.jp



■クルーズ株式会社について

クルーズ株式会社は、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』を軸に、ショッピングやゲームなどのエンターテイメント領域を中心に、常に時代の変化に合わせて幅広くインターネットサービスを展開しています。https://crooz.co.jp



社 名 :クルーズ株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設 立 :2001年5月24日

資本金 :4億6,016万円(2022年3月末)

事業内容:純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援



社 名 :CROOZ Blockchain Lab株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設 立 :2018年9月19日

資本金 :4,000万円(2022年3月末・資本準備金含む)事業内容:FINTECH分野の企画・コンサルティングサービスおよびNFTゲームの企画・運用サービス





2023/04/03