[株式会社ケイブ]

株式会社ケイブ(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:秋田英好、JASDAQ コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』(『ごまおつ』)におきまして、同社が提供するシューティングゲーム『怒首領蜂最大往生』とのコラボイベント『怒 Dawn Party ~咲き乱れるは最大桜生~』を11月10日(金)より開始いたしました。

また、2021年に開催したコラボイベント『怒 Dawn Party ~ジルバラード幸福化計画~』も復刻開催しております。



オリジナルストーリーをお楽しみいただけるコラボ記念イベントや、コラボ使い魔が登場するガチャの他、出演声優のサイン色紙が当たるキャンペーンもあわせてお知らせいたします。







『怒首領蜂最大往生』とは







マスターの敵は、私の敵。 コロシテヤル。



2012年にゲームセンターで稼働を開始した縦スクロールシューティングゲーム!

「蜂シリーズ」でおなじみのゲームシステムを踏まえつつ、「ドレスシステム」などの新システムも搭載している。

これまでの「蜂シリーズ」から趣を新たにし、「クール」で「スタイリッシュ」な世界観になっている。



『『怒首領蜂最大往生 [Xbox 360(R)]』公式サイト:

https://www.cave.co.jp/gameonline/Xbox360/saidaioujou/



桜夜(CV.平野綾)が使い魔となって『ごまおつ』に初登場!





コラボイベントでは、『怒首領蜂最大往生』より、「桜夜(CV.平野綾)」が使い魔となって『ごまおつ』に初登場いたします。

また、陽蜂(CV.悠木碧)がイベント報酬使い魔として登場し、光(CV.喜多村英梨)、真璃亜(CV.能登麻美子)、朱理(CV.ゆかな)の私服バージョン使い魔がガチャに登場いたします。

『怒首領蜂最大往生』コラボで登場するキャラクターは、イベント報酬やガチャで入手できます。



▲【光無】陽蜂(左)、【闇桜】桜夜(右)(いずれも進化後)



▲【私服】光(左)、【私服】真璃亜(中)、【私服】朱理(右)(いずれも進化後)



イベント概要







本日11月10日(金)より、『怒首領蜂最大往生』×『ごまおつ』コラボを記念して、『怒 Dawn Party ~咲き乱れるは最大桜生~』を開始いたしました。

また、あわせて『【復刻】怒 Dawn Party ~ジルバラード幸福化計画~』も開催中です。



コラボイベントでは、ステージBGMとして『怒首領蜂最大往生』の各ステージ楽曲が流れ、ステージ背景や出現する敵もコラボ仕様となっております。



<プロローグ>

陽蜂、再び。



「もっとみんなを助けたい」という純粋な善意が、再度の災禍を招く。



光の扉を通ってやって来たエレメントドールの陽蜂は次々に人々を魔物に変え、欲望や本能に忠実に生きるよう促してジルバラード各地を大混乱に陥れる。



凶報を聞き、各地の混乱を鎮圧すべく奔走する真少年と乙女たち。



その時、同じく光の扉を通り、桜夜と名乗る少女が真少年たち一同の前に降り立つのだった。



今ここに、愛と憎しみが交錯する――



■イベント報酬について

コラボイベントをプレイしてイベントアイテムを集めることで、桜夜、陽蜂などエレメントドールの使い魔や、特別称号などを手に入れることができます。

さらに、イベントの総合ランキング上位に入賞すると、怒首領蜂最大往生の声優さんである、陽蜂役「悠木碧」さん、桜夜役「平野綾」さんのサイン色紙が抽選で各1名様ずつに当たるサイン色紙抽選券が手に入ります。





イベント開催期間:

2023年11月10日(金)メンテナンス後~2023年11月20日(月)23:59まで



お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=908392



■怒首領蜂最大往生コラボイベントPVも公開中!

怒首領蜂最大往生コラボイベントに関するPVをYouTubeで公開中です。

ぜひご視聴ください。





『怒首領蜂最大往生』コラボ使い魔がガチャに登場!





イベント開催とあわせ、桜夜、真璃亜のコラボガチャを開始いたしました。

桜夜は「怒首領蜂最大往生」のプレイヤー(自機)「TYPE-D」による攻撃をイメージした、新ショット『最大往生TYPE-D』を持っています。



今後も「怒首領蜂最大往生」のキャラクターが登場するガチャを開催予定です。



■最大往生コラボ 桜夜ステップアップガチャ



ガチャ販売期間:

2023年11月10日(金)メンテナンス後~2023年11月21日(火)メンテナンスまで



お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=908397



最大往生TYPE-D紹介動画:





■最大往生コラボ 真璃亜私服verステップアップガチャ



ガチャ販売期間:

2023年11月10日(金)メンテナンス後~2023年11月21日(火)メンテナンスまで



お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=908398



『怒首領蜂最大往生』コラボを記念してサイン色紙プレゼントキャンペーン開催中!!







ごまおつでランク50以上のプレイヤーIDを持っている方の中から抽選で合計4名様に、陽蜂役「悠木碧」さん、または桜夜役「平野綾」さんのサイン色紙が当たるキャンペーンを実施中です!



応募方法:

1.『ゴシックは魔法乙女』公式Xをフォロー

https://x.com/mahouotome_info



2.キャンペーン対象の投稿をリポストで応募完了!



応募資格:

『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』のプレイヤーランク50以上のプレイヤーIDを所持している方



応募期間:

2023年11月8日(水)ポスト後~2023年11月21日(火)メンテナンスまで



お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=908400



※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。



『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(Twitter)やアプリ内のお知らせをご覧ください。



基本情報





タイトル:『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』

対応機種:iOS/Android/Amazon

ジャンル:シューティングRPG

配信時期:2015年4月1日~配信中

価格:基本無料(一部アイテム課金あり)



公式サイト:http://gomaotsu.jp/

公式X(Twitter):https://twitter.com/mahouotome_info

公式PV:https://youtu.be/IHmBrNTHmCw



権利表記:(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.



ダウンロードURL





[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1





株式会社ケイブ





株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



■画像につきまして





画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

(C) CAVE Interactive CO.,LTD.







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-19:16)